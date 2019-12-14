«Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа

Комитет конгресса США по юриспруденции проголосовал за принятие двух статей импичмента Дональда Трампа и за передачу их в палату представителей для голосования. Оно может состояться уже на следующей неделе — до того, как конгресс уйдёт на рождественские каникулы. Эксперты считают, что оппозиция пытается ускорить импичмент главы Белого дома, так как сама процедура скоро потеряет смысл и начнёт мешать кандидатам от Демпартии вести свои избирательные кампании на выборах 2020 года.

Комитет сената по юриспруденции США одобрил две статьи импичмента в отношении Дональда Трампа, согласно которым он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании деятельности американского конгресса. Обе статьи были приняты 23 голосами за при 17 голосах против — члены комитета разделились по партийному признаку.

«В третий раз чуть более чем за полвека юридический комитет палаты представителей одобрил запуск процедуры импичмента в отношении президента в связи со злоупотреблением полномочиями и препятствованием работе конгресса. Палата представителей будет действовать оперативно», — приводит радиостанция NPR слова председателя комитета демократа Джерролда Надлера.

Таким образом, Демократическая партия США ещё на одну ступень приблизила импичмент Дональда Трампа. Теперь утверждённые комитетом статьи отправятся на так называемое голосование «полной» палатой представителей, в котором будут принимать участие все конгрессмены.

Американские СМИ сообщают, что голосование может пройти уже на следующей неделе.

Если члены палаты на основании этих статей проголосуют за импичмент, американский сенат должен будет провести судебный процесс, где для вынесения обвинительного приговора требуется две трети голосов сенаторов. При этом эксперты неоднократно отмечали, что такое развитие событий маловероятно, поскольку у республиканцев в верхней палате большинство.

Тем не менее после принятия статей импичмента члены Республиканской партии США вновь выразили своё несогласие с сутью обвинений.

«Сегодняшнее голосование подчёркивает глупость статей импичмента, которые не обвиняют в преступлении и не приводят доказательств», — считает Даг Коллинз, конгрессмен от штата Джорджия и лидер республиканцев в комитете по юриспруденции.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, результаты голосования в комитете говорят о том, что Трампу не о чем беспокоится и что все республиканцы в конгрессе готовы его поддержать.

«Демократы проголосовали консолидированно за, в то время как фракция республиканцев — консолидированно против. Соответственно, на следующем голосовании вся республиканская фракция палаты проголосует так же», — пояснил эксперт.

Возражения Трампа

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Согласно обвинениям, президент США якобы удерживал передачу Киеву военной помощи в размере $391 млн, принуждая Зеленского начать расследование в отношении деятельности на Украине своего вероятного противника на выборах 2020 года — бывшего вице-президента США Джо Байдена — и его сына Хантера.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Young

Дональд Трамп неоднократно отрицал наличие каких-либо злоупотреблений властью или давления в своём общении с президентом Украины, а саму процедуру импичмента охарактеризовал как фарс. Свою позицию он не изменил и после того, как комитет конгресса по юриспруденции проголосовал за принятие статей с обвинениями.

«Это афёра, такое недопустимо и крайне негативно сказывается на нашей стране. Вы превращаете импичмент в нечто обыденное. Вот что я вам скажу: когда-нибудь президентом будет демократ, а большинство в палате представителей получат республиканцы. Тогда-то, думаю, они вам это припомнят», — приводит слова Трампа телеканал NBC.

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При этом президент США делал противоречивые заявления о своём отношении к процедуре. Так, 5 декабря, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о подготовке статей импичмента, Трамп призвал демократическую оппозицию быстрее передать их в сенат.

«Если вы собираетесь представить меня к импичменту, действуйте сейчас и не медлите, чтобы мы могли провести справедливое судебное разбирательство в сенате и чтобы наша страна могла вернуться к своим делам», — написал президент в своём Twitter.

Однако после голосования по статьям импичмента в юридическом комитете 13 декабря Трамп заявил, что скорость процесса для него не имеет значения.

«Можем быстро с этим разобраться, можем тянуть. Я выслушал Митча (Макконнелла, лидера республиканского большинства в сенате. — RT), Линдси (сенатора-республиканца Линдси Грэма. — RT). Думаю, они пришли к какому-то единому мнению. Я готов сделать так, как они скажут. Это неважно. Я не против длительного процесса, поскольку хотел бы увидеть разоблачителя, этого мошенника! Вот бы его вызвали для дачи показаний в сенате», — цитирует Трампа NBC.

К выборам через импичмент

Стоит отметить, что желание Трампа продлить процедуру импичмента может быть связано с тем, что процесс положительно влияет на уровень его одобрения среди избирателей. Так, согласно опросу Reuters/Ipsos от 10 декабря, количество респондентов среди независимых избирателей, которые с крайним неодобрением относятся к Дональду Трампу на посту президента, снизилось с 48% в ноябре до 38%.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Согласно же опросу Gallup от 20 ноября, деятельность Трампа на посту президента одобряли 90% избирателей, голосующих за Республиканскую партию. Даже критически настроенные по отношению к Трампу СМИ отмечают, что процедура импичмента не оказывает негативного влияния на его популярность среди американцев.

Демпартия на протяжении последних восьми месяцев пытается раскрутить историю с импичментом, но интерес американских граждан к этому процессу не вырос, равно как и не увеличилось число людей, которые выступают за импичмент, отметил в разговоре с RT директор Фонда имени Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв. Теперь демократы хотят ускорить этот процесс, так как импичмент может помешать процедуре проведения праймериз перед выборами 2020 года, полагает эксперт.

«В феврале официально стартует предвыборная гонка, а в марте должны пройти праймериз. Соответственно, в этих условиях никакого смысла проводить импичмент нет. Отстранять президента за месяц до окончания его полномочий — это полный абсурд. Демократы торопятся, потому что дальше эта процедура теряет всякий смысл. Республиканцы торопятся, потому что они уже устали от того, что делает Демократическая партия», — отметил политолог.

По словам Юрия Рогулёва, однопартийцы Трампа хотят провести своё шоу в сенате, куда они будут приглашать свидетелей, опровергающих обвинения демократов.

«Сейчас в страну вернулся адвокат Трампа Руди Джулиани, который заявил, что у него полно фактов и документов, которые подтверждают коррупционную деятельность Байденов на Украине. Импичмент провалится в сенате, но при этом республиканцы устроят своё шоу, чтобы нанести максимальный ущерб демократам», — пояснил эксперт.

Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что если процедура импичмента затянется до февраля, это помешает участию в предвыборной кампании тех демократов, которые также являются сенаторами, поскольку им придётся участвовать в судебном процессе в верхней палате конгресса США.

«У Трампа сейчас нет оппонента в рядах Республиканской партии, поэтому первичные выборы для него — формальность, тогда как у демократов пиковая ситуация, поскольку им предстоит большая борьба. Если сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Клобушар и Букер, которые являются ключевыми игроками от Демократической партии, будут находиться в сенате на рассмотрении дела об импичменте, то тем самым они могут сорвать свои предвыборные кампании», — пояснил эксперт.

По словам Владимира Васильева, в попытке отстранить Трампа от власти демократы вообще могут поставить крест на своём участии в выборах 2020 года, поскольку на кону может оказаться судьба их основного лидера.

«Импичмент был раскручен для того, чтобы «спасти» Байдена, отвлечь общественность от дел его семьи на Украине. Демократы понимают, что этот процесс может закончиться тем, что основной кандидат их партии окончательно сдуется и, соответственно, к началу активной фазы политических выборов проиграет их, но кем его заменить, они пока не знают», — заключил политолог.