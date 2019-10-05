Сандерс выписался из больницы после перенесённого сердечного приступа
Участник предвыборной гонки в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выписался из больницы после перенесённого сердечного приступа.
Об этом сообщает The New York Times.
«После двух с половиной дней в госпитале я чувствую себя отлично… и готов вернуться к работе», — отметил политик.
Ранее СМИ сообщали, что 78-летний Сандерс был госпитализирован из-за болей в груди.
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