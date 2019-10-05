Сандерс выписался из больницы после перенесённого сердечного приступа

Короткая ссылка
Участник предвыборной гонки в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выписался из больницы после перенесённого сердечного приступа.

Об этом сообщает The New York Times.

«После двух с половиной дней в госпитале я чувствую себя отлично… и готов вернуться к работе», — отметил политик.

Ранее СМИ сообщали, что 78-летний Сандерс был госпитализирован из-за болей в груди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить