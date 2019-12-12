«Двойка» для Трампа: как будет проходить голосование в случае запуска процесса импичмента Трампа

Против Дональда Трампа выдвинуты два официальных обвинения в рамках процедуры импичмента. Ему инкриминируют «злоупотребление властью» и «создание препятствий работе конгресса». Если за них проголосует палата представителей, дело перейдёт в сенат, где большинство уже у республиканцев. Эксперты ожидают, что нижняя палата выступит за отстранение Трампа, однако сенаторы не поддержат выдвинутые против президента обвинения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые против него обвинения, по которым должно пройти голосование по импичменту, не выдерживают критики.

«Конгрессмены-демократы выдвинули два хромых, жалких, нелепых обвинения для импичмента», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам американского лидера, его противники публично расписались в том, что «не было ни сговора, ни препятствования правосудию, ни каких-либо преступлений вообще».

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Накануне конгресс США выдвинул официальные обвинения против Трампа, по которым должно пройти голосование об импичменте. Президенту Соединённых Штатов инкриминируют «злоупотребление властью» и «создание препятствий работе конгресса». Выдвижение именно этих обвинений анонсировал глава комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерролд Надлер. Соответствующая резолюция за подписью главы комитета опубликована на его официальном сайте.

Статья I — «злоупотребление властью» — касается позиции Трампа в украинском скандале. Утверждается, что президент США пытался оказать давление на правительство Украины, чтобы оно объявило о расследовании, которое бы способствовало его переизбранию и навредило его «политическому оппоненту». Речь идёт о расследовании в отношении компании Burisma, в совете директоров которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

В документе подчёркивается, что Трамп якобы добивался «вмешательства» Украины в президентские выборы в 2020 году и своими действиями «поставил под угрозу национальную безопасность» США.

В Статье II, «создание препятствий работе конгресса», в вину Трампу ставится то, что он не сотрудничал с конгрессом, когда палата представителей инициировала процедуру импичмента. Утверждается, что Трамп препятствовал расследованию, убеждая свидетелей не сотрудничать, а правительственные учреждения — не подчиняться требованиям палаты представителей.

Этапы большого пути

Как отмечает CNN, следующим этапом в процессе импичмента Трампа должно стать голосование в комитете палаты представителей по судебным вопросам, на котором члены этого органа должны одобрить выдвинутые против президента обвинения.

Ожидается, что эта процедура может состояться уже в этот четверг, 12 декабря, и комитет утвердит проект обвинительного заключения. Если всё пойдёт по плану, то уже на следующей неделе весь состав палаты представителей сможет проголосовать по вопросу импичмента Трампа.

Чтобы объявить президенту импичмент, достаточно простого большинства голосов. Однако такое объявление не означает отстранения президента от власти.

Как говорится в пояснительной записке, подготовленной в ноябре Исследовательской службой конгресса США, нижняя палата «объявляет импичмент», а задача верхней палаты — «организовать разбирательство с целью определить, следует ли обвиняемого отстранить от должности». При этом обвинителями будут выступать специально назначенные члены палаты представителей.

Окончательно решать, отстранять президента от должности или нет, будет сенат. Для этого обвинения против Трампа должны поддержать 2/3 сенаторов. Если палата представителей до Рождества проголосует за импичмент, то процесс в верхней палате, как заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, начнётся сразу после рождественских каникул — в начале января.

Трамп — четвёртый президент в истории США, против которого был инициирован процесс импичмента. Двоим из этой четвёрки — демократам Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году — был объявлен импичмент нижней палатой. В обоих случаях при голосовании в сенате не набралось достаточного количества голосов для отстранения президентов от власти.

Слушания в сенате по вопросу импичмента президента Джонсона

© U.S. House of Representatives

Ещё один американский лидер — республиканец Ричард Никсон — ушёл в отставку в 1974 году на фоне Уотергейтского скандала, не дожидаясь голосования по статьям импичмента в палате представителей.

Шаткое большинство

Как отмечают американские СМИ, среди демократов в палате представителей нет единодушия по поводу импичмента Трампа, тогда как республиканцы сплотились вокруг президента.

Именно с этим фактором CNN связывает то, что против Трампа выдвинули обвинения лишь по двум пунктам. Для сравнения: Билла Клинтона обвиняли по четырём статьям. Но большее количество обвинений могло бы уменьшить число конгрессменов, готовых голосовать за импичмент.

Сейчас в палате представителей заседают 233 демократа, 197 республиканцев и один независимый конгрессмен. Четыре места остаются вакантными.

Заседание палаты представителей конгресса США

Reuters

© Joshua Roberts

В свою очередь издание Politico отмечает, что как минимум десять членов палаты представителей от Демократической партии предлагают вместо объявления импичмента вынести «резолюцию об осуждении» Трампа. Такой документ — это официально выраженное мнение или точка зрения одной или обеих палат конгресса, однако он не предполагает отстранения президента от должности.

Как подчёркивает Politico, авторы этой идеи избраны в конгресс от округов, которые проголосовали в 2016 году за Трампа. Они опасаются, что длительный процесс импичмента в сенате может склонить общественное мнение в пользу Республиканской партии в последние месяцы перед ноябрьскими выборами 2020 года.

Тогда, помимо президента, американцы будут переизбирать полный состав палаты представителей. Места тех демократов, в округах которых сильны протрамповские настроения, могут оказаться под угрозой.

Как отмечает издание Breitbart, в палате представителей 31 конгрессмен-демократ, которые представляют округа, где победил Трамп в 2016 году. Ещё около 20 округов относятся к разряду тех, где в 2020-м может развернуться жёсткая борьба между республиканцами и демократами.

Двое демократов уже голосовали против инициирования процедуры импичмента и, как ожидается, не станут одобрять обвинения против Трампа и дальше. Чтобы вынести импичмент Трампу, понадобится как минимум 216 голосов — половина всех действующих членов палаты представителей. То есть достаточно ещё 17 демократам нарушить партийную дисциплину и проголосовать против обвинений в адрес Трампа — и объявление импичмента будет провалено.

Однако директор Фонда имени Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв считает, что нужное количество голосов демократы всё же наберут.

«Я думаю, нижняя палата конгресса проголосует за импичмент, потому что она сама и сочинила эти обвинения. Иначе они сами станут авторами своего провала, — заявил в беседе с RT Рогулёв. — Однако насколько эти обвинения серьёзны — большой вопрос. Конституция США определяет только то, что импичменту может быть подвергнут президент, совершивший тяжёлое преступление. Но насколько тяжкими являются телефонный звонок Зеленскому и отказ признать правомочность тех процедур, которые законодатели сами же и установили?»

Как отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов, набор обвинений против Трампа «достаточно странный».

«Препятствование деятельности конгресса — это, с правовой точки зрения, весьма странное и натянутое обвинение, — заявил Асафов. — Будет шоу, демократы используют импичмент для того, чтобы получить максимум негатива для Трампа».

«Будет оправдан»

Как отметили в Белом доме, президент Трамп намерен ответить на обвинения в свой адрес лишь в верхней палате конгресса.

«Президент выскажется по поводу этих ложных обвинений в сенате и ожидает, что будет полностью оправдан, поскольку ничего ненадлежащего не совершил», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее президент США выражал намерение не только выступить в сенате, но и использовать слушания по своему импичменту, чтобы публично допросить Джо и Хантера Байденов.

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Однако лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл не исключает, что длинного процесса с показаниями свидетелей не будет. По его словам, может случиться так, что после того, как в сенате свою аргументацию выскажут члены палаты представителей и адвокаты Трампа, сенат сразу вынесет на голосование вопрос отстранения президента от власти.

По словам Юрий Рогулёва, «неоднозначность предъявленных Трампу обвинений является их главной слабостью».

«Вряд ли сенат и общество в целом поддержат демократов в их стремлении отстранить Трампа по этим двум обвинениям. Они хотели предъявить более серьёзное обвинение — в государственной измене, в предательстве. Но, видимо, решили, что у них не хватает фактов, и выдвинули эти два достаточно слабых обвинения в том, что вряд ли может считаться тяжким преступлением».

По словам эксперта, чтобы отстранить Трампа, в сенате за это должны проголосовать 67 человек. Однако из 100 сенаторов 53 — республиканцы. А значит, шансы, что сенат впервые в истории США отстранит президента от власти, близки к нулю.

Митч Макконнелл

Reuters

© Erin Scott

Однако Асафов не столь уверен в благоприятном исходе для Трампа.

«Сложно сказать, проголосует ли сенат за импичмент. Там нет монолитной позиции. Я думаю, что идут и закулисные переговоры. Я бы воздержался от прогнозов», — заявил политолог.

В свою очередь, Юрий Рогулёв считает, что следующий этап процесса импичмента может сыграть на руку действующему президенту США.

«Влияние этого импичмента на выборы 2020 года будет минимально. Однако слушания в сенате могут повлиять на судьбу Джо Байдена, похоронив окончательно его политическую карьеру. А это только облегчит задачу Трампа на выборах», — подытожил Юрий Рогулёв.