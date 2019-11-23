«Есть план игры»: как Трамп и его сторонники готовятся противостоять импичменту в сенате

Представитель администрации Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп «хочет рассмотрения» дела о своём импичменте в сенате. По словам чиновника, президент будет добиваться, чтобы показания дали Хантер и Джо Байдены, а также один из самых ярых сторонников импичмента конгрессмен Адам Шифф. В палате представителей проходят открытые слушания по импичменту Трампа, и, по мнению экспертов, весьма вероятно, что после голосования за импичмент дело попадёт в сенат. Однако там большинство у республиканцев, и они могут использовать механизмы расследования, чтобы выставить в невыгодном свете демократов. Глава юридического комитета сената Линдси Грэм уже запросил в Госдепе все документы по поводу контактов Джо Байдена и его сына с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп сам хочет рассмотрения вопроса импичмента. Но в сенате.

«Я говорил с президентом об этом сегодня вечером. ...Президент не сделал ничего незаконного. Он хочет, чтобы это понятно и чётко было объяснено американскому народу. При этом он считает, что у палаты представителей нет никаких оснований для дальнейшего продолжения (процедуры импичмента. — RT). Но если они будут настаивать, то он хочет, чтобы рассмотрение дела проходило в сенате», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп хочет привлечь таких свидетелей, «как Адам Шифф, как разоблачитель (аноним, подавший жалобу на звонок Трампа Зеленскому. — RT), а также Хантера Байдена и Джо Байдена».

«Он утверждает, что если палата представителей будет и дальше настаивать на этой чепухе и продолжит навязывать американскому народу ложную и неправомерную процедуру (импичмента. — RT), то пусть вопрос передаётся в сенат. Он хочет рассмотрения в сенате», — сказал Гидли.

Отметим, что в сенате вопрос об отстранении президента США от власти будет решаться, если за импичмент Трампа после слушаний в нижней палате проголосует большая часть членов палаты представителей конгресса.

Одностороннее расследование

Напомним, что ещё в сентябре на фоне скандала из-за июльского звонка президента Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. К расследованию обстоятельств этого звонка приступили в комитетах конгресса.

При этом представители доминирующей в палате представителей Демократической партии обвиняли Трампа в давлении на Зеленского и попытке использовать своё служебное положение как президента США в личных целях — для инициирования расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена, который считается одним из фаворитов демократов в предвыборной гонке 2020 года, а значит, возможным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

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Сын же Байдена Хантер после «майдана» вдруг вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Пытавшийся расследовать дела компании украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен. При этом Джо Байден открыто признавал, что оказал давление, чтобы добиться увольнения чиновника.

Однако американский конгресс возмутила не деятельность семьи Байденов, а просьба Трампа к Зеленскому расследовать обстоятельства увольнения Шокина.

На закрытые слушания в комитеты конгресса были вызваны и давали показания ключевые чиновники, имевшие отношение к связям США и Украины. Среди них — бывший посол США на Украине Мэри Йованович, временный поверенный США в делах в этой стране Уильям Тэйлор, посол США в ЕС Гордон Сондланд, бывший спецпредставитель конгресса США по Украине Курт Волкер и бывший советник Трампа по вопросам, связанным с Россией, Фиона Хилл.

31 октября палата представителей одобрила резолюцию о начале публичной фазы импичмента Трампа. 13 ноября в конгрессе начались открытые слушания по этому вопросу.

За это время из показаний вызванных конгрессом свидетелей американцы узнали, что представители администрации Трампа и его адвокат Руди Джулиани обсуждали друг с другом и с сотрудниками администрации Владимира Зеленского перспективы возбуждения на Украине уголовного дела против связанной с семейством Байденов компании Burisma, а также услышали мнение ряда сотрудников администрации Трампа, что разговор президента со своим украинским коллегой был «неуместным» и даже что подполковнику армии США и директору европейского департамента Совета нацбезопасности Александру Виндману трижды предлагали стать министром обороны Украины.

Узнали они и о том, что президент Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине, что пришлось как раз на период, когда предпринимались попытки добиться от Киева расследования по Burisma.

Слушания по делу об импичменте Дональда Трампа

Reuters

© Andrew Harrer/Pool

Дональд Трамп неоднократно называл происходящее охотой на ведьм. Представители его администрации и ведущие политики-республиканцы также резко критиковали расследование в палате представителей, отмечая его предвзятость и односторонний характер.

Так, Трамп требовал раскрыть личность человека, который подал жалобу на его разговор с Зеленским в рамках аппарата Национальной разведки США, с которой и началась вся история с импичментом. Демократы заявляли, что президент угрожает ценному свидетелю, и отказывались сообщать о ком, идёт речь. При этом СМИ отмечали, что информатор может быть связан с одним из кандидатов в президенты от Демпартии.

Отказало демократическое руководство палаты представителей и конгрессменам-демократам, требовавшим допросить в рамках расследования по импичменту Трампа Хантера Байдена.

«Что касается голосования в нижней палате, то с вероятностью 80% демократическое большинство проголосует за импичмент и передачу дела в сенат, — отметил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Единственная проблема демократов состоит в том, что за импичмент будут голосовать строго по партийной принадлежности. Значит, будет продемонстрировано, что это не попытка выяснения правды, а чисто политическое, партийное действо».

Битва в сенате

Как отмечают эксперты, расследование и даже голосование по импичменту президента в нижней палате конгресса вовсе не гарантируют его отстранения от власти. По американским законам решающее слово остаётся за сенатом.

В верхней палате, после того как за резолюцию по импичменту простым большинством голосов проголосует нижняя, должны будут провести свои слушания по этому вопросу. При этом, чтобы отстранить Трампа от должности, понадобится 2/3 голосов сенаторов. Сейчас же большинство в сенате у партии президента — республиканцев.

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«В этом случае ясно, что у Трампа и поддерживающих его республиканцев появится шанс сделать то, что им не дали сделать в палате представителей. А именно — рассмотреть не только украинское дело, а ещё и все дела администрации Обамы, которые были направлены против кандидата, а потом против президента Трампа», — считает Дмитрий Дробницкий.

Ещё в сентябре председатели двух комитетов сената — по внутренней безопасности и финансового — Рон Джонсон и Чак Грассли обратились с письмом к генпрокурору Уильяму Барру с просьбой проверить любые связи между украинскими политиками и Хиллари Клинтон, которая вместе с Трампом баллотировалась на пост президента в 2016 году.

21 октября руководитель юридического комитета сената Линдси Грэм направил госсекретарю Майку Помпео запрос о предоставлении документов по контактам между Джо Байденом, Хантером Байденом, представителями администрации Барака Обамы и украинским президентом Петром Порошенко.

Как отмечается в письме Грэма, это необходимо «для содействия в получении ответов на вопросы касательно заявлений о том, что вице-президент Джо Байден сыграл определённую роль в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина с целью прекращения расследования в отношении компании, на которую работал его сын».

Today, I sent a letter to Secretary of State Mike Pompeo requesting documents related to contacts between:



➡️ Vice President Biden

➡️ Hunter Biden

➡️ other Obama administration officials and Ukrainian President Petro Poroshenko. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 21 ноября 2019 г.

В тот же день Грэм анонсировал, что 9 декабря генеральный инспектор Минюста США Майкл Горовиц представит доклад о том, нарушало ли ФБР законодательство США во время слежки за штабом Трампа в 2016 году. А 11 декабря Горовиц даст показания в сенате.

Department of Justice Inspector General (IG) Michael Horowitz has accepted an invitation to testify before the Senate Judiciary Committee on Wednesday, December 11.



The IG's report will be released on Monday, December 9.https://t.co/V1AzeRGARh — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 21 ноября 2019 г.

Как отмечает CNN, ссылаясь на свои источники, в докладе генерального инспектора Минюста содержится информация о том, что некий сотрудник ФБР, находящийся под следствием, подделал документ, связанный с обстоятельствами слежки за одним из сотрудников предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Ранее сам Дональд Трамп не исключал, что также может выступить в рамках слушаний по импичменту.

«Если туда действительно придёт Дональд Трамп, это пойдёт не на пользу его оппонентам. Он их публично просто размажет», — заявил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Демократы перед выбором

По словам Дмитрия Дробницкого, набрать нужное число сенатора-республиканцев, которые рискнут пойти на «политическое самоубийство», проголосовав за импичмент Трампа, просто невозможно.

«Никаких наручников, никакой тюрьмы, никакой отставки — ничего этого не будет», — утверждает политолог.

В том, что отстранение Трампа через процедуру импичмента невозможно, уверен и Александр Асафов.

«Демократы — обвинители Трампа просто выставят себя на смех. Президент США хочет подвергнуть оппонентов публичной порке, доказав, что у них нет никаких аргументов, кроме ненависти к Трампу», — полагает эксперт.

Дональд Трамп и Линдси Грэм

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам Дмитрия Дробницкого, показав, что они готовы к расследованию в сенате, которое коснётся и демократов, Трамп и его союзники поставили своих противников перед трудноразрешимой дилеммой.

«Сейчас руководству Демократической партии придётся взвешивать: либо отказываться от дальнейшего рассмотрения дела в сенате, а значит, снимать импичмент с повестки дня, что в общем-то плохо на них скажется, либо их ждёт расследование в сенате, — подчеркнул политолог. — Вот только сенат контролируется республиканцами, и там действуют более строгие юридические нормы. Вся подноготная Байдена и Демпартии выйдет наружу, и дело может обернуться не против Трампа, а против демократов и сотрудников спецслужб. Сложная ситуация. Но Трамп показывает, что он к ней готов и у него есть план игры на этот случай».