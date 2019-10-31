В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

За такое решение проголосовали 232 конгрессмена против 196, сообщает ABC News.

BREAKING: The House of Representatives approves a resolution, with a 232-196 vote, that lays out the process for the public phase of the impeachment inquiry into President Donald Trump https://t.co/iM4BRozae2pic.twitter.com/h3q95WJ7OF — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 31, 2019

Как уточняет ТАСС, резолюция официально поддерживает начатые расследования действий Трампа.

Одобренный документ предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования.

Ранее сообщалось, что палата представителей 31 октября проголосует по резолюции касательно процедуры импичмента Трампа.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США.

Такое решение объяснялось предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле.