В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

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Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
  • Reuters

За такое решение проголосовали 232 конгрессмена против 196, сообщает ABC News.

Как уточняет ТАСС, резолюция официально поддерживает начатые расследования действий Трампа.

Одобренный документ предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования.

Ранее сообщалось, что палата представителей 31 октября проголосует по резолюции касательно процедуры импичмента Трампа. 

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США.

Такое решение объяснялось предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле.

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