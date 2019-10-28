СМИ: Палата представителей проголосует по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США в четверг, 31 октября, проголосует по резолюции касательно процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо спикера палаты Нэнси Пелоси к законодателям.

«На этой неделе мы представим резолюцию, в которой подтверждается текущее расследование, проводимое в настоящее время нашими комитетами в рамках этой процедуры импичмента», — говорится в письме.

По её словам, в том числе резолюция определит процедуру открытых слушаний и позволит опубликовать стенограмму показаний.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, состоявшегося в июле.