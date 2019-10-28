СМИ: Палата представителей проголосует по резолюции об импичменте Трампа
Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо спикера палаты Нэнси Пелоси к законодателям.
«На этой неделе мы представим резолюцию, в которой подтверждается текущее расследование, проводимое в настоящее время нашими комитетами в рамках этой процедуры импичмента», — говорится в письме.
По её словам, в том числе резолюция определит процедуру открытых слушаний и позволит опубликовать стенограмму показаний.
В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, состоявшегося в июле.