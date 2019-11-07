«Пространство для манёвра»: как показания Курта Волкера могут повлиять на импичмент Дональда Трампа

Действия бывшего вице-президента Джо Байдена, который потребовал от Петра Порошенко снять с должности генпрокурора Виктора Шокина, «соответствовали политике США». Об этом заявил бывший спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер, выступая в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Таким образом, Волкер не подтвердил заявления президента США о том, что Байден хотел предотвратить коррупционное расследование в отношении своего сына Хантера. При этом Волкер заявил, что Трамп не увязывал встречу с Зеленским с расследованием деятельности Байденов и не ставил начало расследования в качестве условия для продолжения контактов на высшем уровне. По мнению экспертов, нелояльные к Трампу чиновники Госдепа в ходе этих слушаний дают демократам в конгрессе повод продолжать процедуру импичмента в отношении президента, но одновременно пытаются сохранить некий нейтралитет.

Комитет палаты представителей конгресса США по разведке опубликовал выдержки из показаний бывшего спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера. Чиновник давал показания 3 октября в рамках расследования конгресса, цель которого — подвергнуть импичменту Дональда Трампа за его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Конгрессмены утверждают, что Трамп якобы злоупотребил своими полномочиями, требуя от Зеленского содействовать расследованию в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

В ходе телефонного разговора, содержание которого было опубликовано Белым домом в сентябре, Трамп просил у Зеленского установить степень причастности Джо Байдена к отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году и выяснить, была ли эта отставка мотивирована желанием Байдена предотвратить антикоррупционное расследование против его сына.

Однако на заседании Волкер заявил, что бывший вице-президент США Байден, в то время занимавший пост спецпредставителя по Украине, действовал в соответствии с политикой Вашингтона.

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«Ранее в ходе дачи показаний вы заявили об отсутствии сомнений в том, что вице-президент Байден действовал полностью, я перефразирую, честно и открыто в плане рекомендации избавиться от генерального прокурора Шокина. Это правда?» — спросил у Волкера один из членов комитета.

«В то время он занимался реализацией политики США и того, что в международном сообществе в целом считалось правильным курсом, это правда», — ответил бывший дипломат.

По словам Волкера, он не верил в причастность Джо Байдена к каким-либо противоправным действиям.

«И на том завтраке с Руди (адвокатом президента Рудольфом Джулиани. — RT), когда мы впервые встретились, чтобы поговорить, я сказал ему о своём неверии в то, что на Джо Байдена на посту вице-президента можно оказать воздействие с помощью денег или услуг для его сына, добавив, что давно знаю его, что он профессионал и всё это бессмыслица», — приводится ответ Волкера в стенограмме конгресса.

Джо Байден во время встречи с Петром Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Слова Волкера идут вразрез с утверждениями Трампа, что Джо Байден неподобающим образом влиял на политику суверенного государства, приказав властям Украины снять неугодного ему прокурора. Таким образом, отмечают эксперты, своими показаниями Волкер даёт демократам повод обвинять президента США в недобросовестном использовании должностных полномочий.

Как пояснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, чиновники Госдепа, многие из которых начали свою карьеру при Бараке Обаме, заинтересованы в том, чтобы представить Трампа как президента, превысившего свои полномочия и заслуживающего импичмента.

«Этот импичмент нужен не для того, чтобы выявить факты и докопаться до правды. У демократов совершенно определённая цель — свалить Трампа. Тот, кто желает принять участие в этой кампании и соответствующим образом отвечать на вопросы, это делает. Это всё чистая политика», — заключил эксперт.

Трамп и Украина

В ходе своего выступления Курт Волкер также рассказал членам комитета, что должностные лица Госдепа призывали Трампа к взаимодействию с Владимиром Зеленским, однако американский лидер не верил в добросовестность украинской стороны. По словам Волкера, президент сообщил ему, что в руководстве Украины находятся «ужасные люди».

«…Это была длинная тирада о том, что «все они продажные, все они ужасные люди» и «я не хочу тратить на это ни минуты». Это было обширное заявление. Он сказал также: «Они пытались уничтожить меня», — заявил Волкер.

Таким образом, слова Волкера подтверждают сообщения американских СМИ, которые, ссылаясь на окружение Трампа, писали, якобы президент считает, что в 2016 году Киев пытался помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы. Так, в прессе утверждалось, что, по мнению президента, за взломом почты Демократической партии стоит Киев, а не Москва, а украденные письма Клинтон хранятся на Украине.

Газета The Washington Post, в свою очередь, отмечала, что, по словам одного из представителей окружения Трампа, президент США «просто ненавидел Украину».

Нейтральная позиция

При этом стоит отметить, что Курт Волкер в ходе своего выступления в конгрессе заявил, что Дональд Трамп не увязывал встречу с Владимиром Зеленским с расследованием деятельности Байденов и не ставил начало расследования в качестве условия для продолжения контактов на высшем уровне.

«Ответ на этот вопрос: нет… Никакой взаимосвязи нет», — заявил Волкер конгрессменам.

Президент США Дональд Трамп и бывший спецпосланник по Украине Курт Волкер

Reuters

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, показания Курта Волкера по этому делу составлены таким образом, чтобы продемонстрировать его максимально нейтральную позицию и не компрометировать самого Волкера в ходе расследования в рамках процедуры импичмента.

«Волкер ушёл с поста спецпредставителя и при администрации Трампа уже не может рассчитывать на то, чтобы занимать соответствующую должность, поэтому для него важно сохранить какие-то отношения, перспективы для своего политического будущего. Главное для него — это остаться в равновесном состоянии, чтобы не поддержать предыдущую администрацию и не навредить нынешней. Он хочет сохранить равноудалённое положение от Трампа и его противников и тем самым обеспечить себе политическое будущее», — пояснил эксперт.

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Эту позицию разделяет и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Волкер — достаточно амбициозный человек, он хочет продолжать оказывать активные консалтинговые и лоббистские услуги всевозможным государствам, силам и корпорациям. Для того чтобы не потерять эти коммуникации, он сейчас занимает достаточно нейтральную позицию. Непонятно, как закончатся выборы в ноябре 2020 года, сможет ли Трамп сохранить своё президентское кресло, а от этого сильно зависит, как будет выглядеть политический ландшафт США. Поэтому Волкер хочет оставить себе пространство для манёвра. Это залог политического долголетия в условиях американской политической системы», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом, отметил Владимир Васильев, показания Волкера, как и других чиновников Госдепа США, пока что всё-таки играют на руку Демократической партии, ведущей расследование в отношении Трампа.

«Скорее всего, Волкер считает, что процесс импичмента в той или иной форме действительно приведёт к тому, что Трамп уйдет с политической арены, поэтому для него важно сохранить отношения с Демократической партией», — заключил эксперт.

Никита Данюк напомнил, что, несмотря на то что Волкер был назначен именно Трампом, он никогда не был в команде президента США.

Политолог пояснил, что у Белого дома так и не получилось полностью обновить состав Госдепа США из-за нехватки грамотных специалистов, которые разделяли бы политический курс Дональда Трампа и были бы ему преданы. Это приводит к тому, что работающие в ведомстве чиновники готовы представить президента заслуживающим импичмента на любых основаниях.

«В Госдепе многие до сих пор пытаются подливать масло в огонь расследования, вместо того чтобы с помощью своих признаний и показаний закрыть эту тему», — заключил Данюк.