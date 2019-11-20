«Вся эта идея комична»: подполковник США рассказал о предложении возглавить Минобороны Украины

Украинские власти трижды предлагали пост министра обороны главе европейского департамента Совета нацбезопасности США подполковнику Александру Виндману. Об этом рассказал сам американский офицер. По его словам, в мае с такой инициативой на него вышел занимавший тогда пост секретаря СНБО Украины Александр Данилюк, однако Виндман ответил отказом. Украинский чиновник подтвердил, что обращался к американцу, однако утверждает, что это было сделано в шутку. По мнению экспертов, Киев не обладает полным суверенитетом, потому и допускает назначение иностранцев на такие высокие посты. При этом Данилюк пытается представить произошедшее как шутку именно потому, что получил отказ, убеждены аналитики.

Украинские власти предлагали подполковнику армии США и директору европейского департамента Совета нацбезопасности Александру Виндману стать министром обороны. Об этом рассказал сам офицер, выступая в конгрессе.

«Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их... Вообще вся эта идея скорее комична», — сказал он, отметив, что подобные предложения ему поступали трижды.

Виндман родился в Киеве в 1975 году. В Соединённые Штаты семья переехала, когда ему было четыре года. Там он окончил Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне, однако затем выбрал военную карьеру в Сухопутных войсках Вооружённых сил США. Проходил службу в Германии и Южной Корее, участвовал в боевых действиях в Ираке с 2004 по 2005 год, получил там ранение. По словам самого офицера, он свободно говорит на украинском и русском языках.

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Позже Александр Виндман работал в военных атташатах американских посольств в Киеве и в Москве. В июле 2018 года он вошёл в состав СНБ, где отвечает в том числе за формирование политики в отношении Украины и считается одним из главных специалистов по этой стране. Подполковник также входил в состав американской делегации, присутствовавшей на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Именно тогда, по словам американца, ему и было сделано это предложение.

Как пояснил Виндман, предложение исходило от занимавшего пост секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Данилюка. Тот, в свою очередь, подтвердил, что предлагал Виндману этот пост, однако утверждает, что это было сделано в шутку.

«Мы оба улыбнулись и посмеялись. Это явно была шутка», — сказал Данилюк в интервью The Daily Beast.

Как пояснил бывший украинский чиновник, он не имел полномочий делать такое предложение всерьёз без прямого указания президента.

Данилюк вынужден представлять всё в виде шутки, так как Виндман отказался от поста, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это в духе и предыдущей власти, и нынешней. Я думаю, что это была не шутка, а реальное предложение. Насколько оно обдуманное и нужное Украине, сложно сказать. Я думаю, что раз не получилось — значит, «пошутил», а если бы получилось, сказали бы: вот, у нас американец — министр обороны. Это, конечно, позор. Неприятно читать такие вещи, когда государство на уровне не последних чиновников расписывается в полной своей профнепригодности и полном отсутствии национального суверенитета», — сказал он RT.

Отметим, что пост министра на Украине может занимать только человек с одним гражданством — украинским. Однако это правило Киев уже обходил — обладающая двойным гражданством (украинским и американским) Ульяна Супрун занимала должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, фактически возглавляя ведомство с 2016 по 2019 год.

Александр Данилюк занимал пост секретаря СНБО Украины с мая по сентябрь. По данным СМИ, у него возникли разногласия с остальной командой президента Зеленского. Сам Данилюк утверждал, что решил уйти, чтобы не участвовать в «подковёрных играх некоторых персонажей».

Александр Виндман (слева) в составе делегации США на инаугурации Владимира Зеленского

© president.gov.ua

Импичмент Трампа

Виндман рассказал о предложениях Данилюка на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, где офицер выступает в качестве свидетеля. По его словам, он слышал июльский разговор Трампа и Зеленского, который вызвал у него «обеспокоенность».

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Напомним, процедура импичмента была начата из-за предположения демократов, что президент якобы пытался с помощью давления получить от украинских властей компромат на своих политических оппонентов (в 2020 году в США состоятся президентские выборы). В качестве основного аргумента используются свидетельские показания о телефонном разговоре двух президентов в июле. Несмотря на то что расшифровка разговора Трампа и Зеленского не подтвердила выдвигаемых демократами обвинений, процесс продолжается.

В ходе слушаний Виндман, в частности, заявил, что «обеспокоен» призывом Трампа начать расследование против компании Burisma, где работал Хантер Байден — сын известного политика-демократа Джо Байдена.

По данным СМИ, Байден-старший, занимавший пост вице-президента США в администрации Барака Обамы, требовал от украинских властей прекратить расследование дела о коррупции с участием Burisma. Отметим, при этом сам политик не отрицает, что требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Между тем процедура импичмента практически не продвигается. Так, один из ключевых свидетелей, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в ходе слушаний в конгрессе подтвердил, что никаких требований к Киеву по принципу «услуга за услугу» американская администрация не выдвигала.

«Вторые за сегодня слушания завершены и центральное обвинение со стороны демократов в рамках этого построенного на обмане процесса импичмента было полностью развенчано», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В дальнейшем из-за процедуры импичмента число скандалов из-за связей между украинскими и американскими политиками будет расти, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Скандалов можно ожидать, информационных «бомб». Но вполне понятно и ясно, что эти скандалы не приведут к импичменту. Скандалы имеют цель нанести Трампу имиджевый ущерб, но вряд ли этот импичмент возможен», — сказал он RT.