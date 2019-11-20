Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк в интервью The Daily Beast назвал шуткой своё предложение американскому коллеге Александру Виндману возглавить украинское Минобороны.

«Мы оба улыбнулись и посмеялись. Это явно была шутка», — объяснил он, добавив, что не имел полномочий для серьёзного предложения Виндману данной должности без прямого указания украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Данилюка, он лишь однажды затрагивал данную тему с сотрудником СНБО Белого дома, когда они в ходе непринуждённой беседы вспоминали, как в советские времена жили по соседству.

Ранее Виндман в ходе слушаний в конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа рассказал, что Данилюк трижды предлагал ему должность министра обороны Украины.

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