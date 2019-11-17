В ЛНР заявили о поднятии флагов США над позициями ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что командиры двух бригад украинской армии приказали подчинённым вывесить флаги Соединённых Штатов над позициями в Крымском и Мироновском.

Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

«16 ноября «патриоты Украины» — командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов — приказали вывесить флаги США в районе населённых пунктов Крымское и Мироновский», — заявил он.

По его словам, флаги вывесили накануне приезда журналиста американской газеты The New York Times Хоффмана Вэйна.

В ЛНР считают, что таким образом украинские командиры надеялись показать, что «широкая общественность Америки узнает, насколько её любят и ждут на Украине».

Ранее в Луганске заявили, что украинские националисты вернулись на участок отвода сил возле населённого пункта Золотое в Донбассе, укрепив там свои позиции.