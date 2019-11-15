В ЛНР заявили о возвращении националистов на участок отвода сил

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого в Донбассе и укрепили там свои позиции.

Об этом сообщает Луганское информационное агентство.

«По свидетельству мирных жителей, проживающих в Золотом-4, на текущей неделе численность боевиков, находящихся на оставленных ВСУ позициях, существенно возросла», — сказал он.

По его словам, также есть информация, что к домам, где разместилась группа националистов, приехали два легковых автомобиля, в которых находилось около десяти ящиков с неизвестным содержимым.

«Можно предположить, что националистам доставлено оружие и боекомплект к нему, которые впоследствии будут использованы для совершения обстрелов как нашей территории, так и территории, временно оккупированной киевскими карателями», — добавил Осадчий.

В октябре украинские правоохранительные органы заявили, что не будут выселять из посёлка Золотое-4 в Донбассе националистов, выступающих против отвода сил от линии соприкосновения в зоне конфликта.