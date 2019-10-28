Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого

Украинские правоохранители заявили, что не будут выселять из посёлка Золотое-4 в Донбассе националистов, выступающих против отвода сил от линии соприкосновения в зоне конфликта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, совместная группа полицейских и военных посетила здание в Золотом-4, где разместились представители Национального корпуса, «с целью обычной проверки».

«Проверила группа военных и полиции, всё нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать ежедневно», — сказал Троян.

Также он «категорически опроверг слухи о намерении выселить кого-то из Золотого».

26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил район разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся разговор на повышенных тонах с представителями националистов.

28 октября в Киеве заявили, что украинские добровольцы вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4.