МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Короткая ссылка
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
  • © Представительство ЛНР в СЦКК

По его словам, по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории».

Ранее в офисе Зеленского также заявили об изъятии и вывозе оружия из посёлка.

25—26 октября Зеленский посетил Луганскую область. Там он пообщался с местными жителями и военнослужащими по поводу разведения сил.

В частности, глава государства провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов у Золотого. Он сказал, что знает о наличии незаконного оружия у тех, с кем разговаривает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить