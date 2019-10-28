В офисе Зеленского сообщили о вывозе незаконного оружия из Золотого
«Оружие, которого вчера якобы «не было», сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого», — написал он в Facebook.
Тимошенко также подчеркнул, что многие люди после просмотра видеороликов общения Зеленского с местными жителями стали говорить об измене, «хорошо не разобравшись в ситуации».
26 октября в пресс-службе Зеленского сообщили, что глава государства второй день находится в населённом пункте Золотое в Донбассе, где общается с местными жителями и военнослужащими по вопросу разведения сил.
Ранее стало известно, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов у посёлка Золотое.