В офисе Зеленского сообщили о вывозе незаконного оружия из Золотого

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что сотрудники МВД вывезли незаконное оружие из Золотого на юго-востоке страны.

«Оружие, которого вчера якобы «не было», сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого», — написал он в Facebook.

Тимошенко также подчеркнул, что многие люди после просмотра видеороликов общения Зеленского с местными жителями стали говорить об измене, «хорошо не разобравшись в ситуации».

26 октября в пресс-службе Зеленского сообщили, что глава государства второй день находится в населённом пункте Золотое в Донбассе, где общается с местными жителями и военнослужащими по вопросу разведения сил.

Ранее стало известно, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов у посёлка Золотое.

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