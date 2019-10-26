Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
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«В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск», — цитирует пресс-службу Интерфакс-Украина.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли для окончательного согласования даты разведения сил в Донбассе.
В апреле экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН предупредил, что Зеленскому будет непросто добиться мира в Донбассе с учётом возможного сопротивления украинских радикалов.