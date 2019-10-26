Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

Короткая ссылка
В пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что глава государства второй день находится в населённом пункте Золотое в Донбассе, где общается с местными жителями и военнослужащими по вопросу разведения сил.
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
  • © president.gov.ua

«В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск», — цитирует пресс-службу Интерфакс-Украина.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли для окончательного согласования даты разведения сил в Донбассе.

В апреле экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН предупредил, что Зеленскому будет непросто добиться мира в Донбассе с учётом возможного сопротивления украинских радикалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить