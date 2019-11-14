В ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что украинские военные задержали боевиков украинской националистической группировки «Правый сектор»* после того, как радикалы напали на командира бригады ВСУ.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«С целью проведения разбирательства по факту теракта в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в соединение прибыли комиссии штаба ООС и военной службы правопорядка. В районе населённого пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов», — сообщили в Народной милиции.

Уточняется, что радикалы напали на автомобиль командира бригады ВСУ Евгения Коростелёва возле села Богдановка 12 ноября. В результате гранатомётного обстрела четверо военных, в том числе комбриг, были ранены.

В октябре украинские правоохранительные органы заявили, что не будут выселять из посёлка Золотое-4 в Донбассе националистов, выступающих против отвода сил от линии соприкосновения в зоне конфликта.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).