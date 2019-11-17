«Противники Трампа играют с огнём»: как слушания по делу об импичменте президента США влияют на его популярность

По итогам второго дня слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа его поддержка выросла на четыре процентных пункта, свидетельствуют результаты соцопроса. Если в первый день слушаний деятельность главы государства одобряли 46% респондентов, то спустя двое суток — уже половина. Такие показатели эксперты объясняют провальным, с точки зрения противников президента, выступлением свидетеля обвинения — бывшего посла на Украине Мэри Йованович. Как отмечают аналитики, она не смогла подтвердить, что Трамп давил на Владимира Зеленского для получения компромата на своего возможного конкурента на президентских выборах — демократа Джо Байдена. Вместе с тем политологи считают, что пока главе Белого дома рано праздновать победу: впереди ещё несколько недель слушаний.

После двух публичных слушаний в палате представителей конгресса США по делу об импичменте Дональда Трампа рейтинг президента вырос на несколько пунктов. Об этом свидетельствуют опросы, проведённые социологической службой Rasmussen Reports.

Во время первых слушаний, прошедших в среду, 13 ноября, деятельность главы государства одобряли 46% респондентов. После прошедших 15 ноября вторых слушаний этот показатель вырос на четыре процентных пункта: теперь 50% респондентов одобряют деятельность Трампа.

Результаты опроса поместил в своём Twitter Дональд Трамп, сопроводив их краткой репликой: «Спасибо».

На публичных слушаниях в палате представителей выступила один из ключевых свидетелей обвинения — бывший посол США на Украине Мари Йованович. Она занимала пост главы дипмиссии с августа 2016 года по май 2019 года и была уволена после нескольких шумных скандалов весны этого года.

Тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Йованович передала ему список украинских чиновников, которых власти страны не имеют право преследовать. Кроме того, по данным The Hill, сенатор-республиканец Пит Сешнс написал госсекретарю Майку Помпео письмо, в котором сообщил, что Йованович в частных беседах давала нелестные характеристики администрации Белого дома.

Слушания начались со вступительной речи главы комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа. Он заявил, что Йованович якобы стала жертвой кампании по очернению её имени, которую организовали Луценко и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Цель этой кампании, утверждает глава комитета, заключалась в том, чтобы отстранить её от должности, так как она мешала создать неофициальный канал связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Якобы, пользуясь этим каналом, президент США пытался добиться от украинского лидера проведения расследования, касающегося компании Burisma. В её совет директоров входил Хантер Байден, сын возможного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Нынешняя американская администрация усматривает в работе Хантера Байдена на этом посту коррупционную составляющую. Оппоненты главы государства полагают, что он стремился использовать своё служебное положение для достижения личных политических целей, что является основанием для его отрешения от власти.

Эксперты считают, что опрос Rasmussen отражает объективную ситуацию: респонденты выразили своё доверие Трампу, так как его оппоненты на слушаниях в пятницу не сумели доказать, что обвинения в адрес президента верны. Со слов экс-посла не следует, что американский президент вынуждал Зеленского провести расследование против Burisma, отмечают аналитики.

Так как в ранее опубликованной расшифровке разговоров двух лидеров Трамп нигде не говорит со своим коллегой ультимативным, приказным тоном, Йованович попробовала доказать, что даже просьбу американского лидера в Киеве не могли проигнорировать.

«Для Украины отношения с США — это наиболее важные отношения. Я считаю, что президент Зеленский — да и любой другой президент (Украины — прим. RT) — сделал бы всё, что мог, чтобы пойти навстречу такой просьбе об одолжении. Я не говорю, что они бы однозначно согласились, я говорю, что они бы постарались пойти навстречу и оценить свои возможности», — сказала она.

Мэри Йованович дает показания в Конгрессе США

Reuters

© Jim Bourg

В ответ на уточняющий вопрос, можно ли сказать, что Зеленский «сделал бы практически всё, что в его власти, лишь бы угодить президенту США», Йованович сказала следующее:

«Уверена, что он ограничен определёнными рамками. Насколько я поняла, в правительстве Украины всё это многократно обсуждалось. Но да, поддерживать отношения с нами важно как из соображений безопасности, так и с точки зрения политических интересов».

Таким образом, Йованович не подтвердила чётко и однозначно, что Трамп пытался давить на Зеленского, констатирует политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«По сути дела, слушания были сведены со стороны демократов к рассказу о том, как Трамп оскорбил и унизил эту благородную женщину, которая всю жизнь положила на служение Госдепу», — сказал он в беседе с RT.

В то же время сторонники Трампа своими вопросами Йованович пытались её дискредитировать и им это удалось, говорит Дробницкий.

«Республиканцы постоянно стремились выяснить у неё, как так вышло, что она, посол США в Киеве, зная, что украинская элита коррумпирована, почему-то ничего не знала о связях Байдена с этой элитой, в частности о том, что его сын работал на украинскую компанию Burisma», — говорит эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев к достоинствам выступления Йованович на слушаниях относит её эмоциональность.

«В этом плане она могла достучаться до американского общественного мнения, которое могло бы поверить, что Трамп и его администрация недостойно себя ведут по отношению к кадровым сотрудникам Госдепа», — сказал он RT.

Однако в показаниях экс-посла есть очень существенный недостаток, который перекрывает их достоинства, считает аналитик.

«Йованович уволили в мае. А телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором американский президент якобы оказывал давление на украинского лидера, состоялся 25 июля. В своих показаниях Йованович должна была показать, что она в курсе событий, которые предшествовали этому звонку. Но она не смогла этого сделать», — отметил Васильев.

Роют себе яму

Расследование против Трампа, которое затеяли демократы, пока в большей степени бьёт по ним самим, нежели по президенту США, считают эксперты.

«Для американцев сама процедура импичмента — вещь достаточно неприятная. Они не любят, когда законно избранного президента пытаются отстранить от власти. Американцам нравится, что они живут в президентской республике. Они избрали президента и конгресс и считают, что каждый должен заниматься своим делом», — говорит Дробницкий.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время митинга у здания Капитолия в Вашингтоне

Reuters

© Carlos Jasso

По его мнению, чтобы американцы одобрили импичмент, против президента должна выступить его собственная партия, а не только её оппоненты.

«Для этого нужно убедительно доказать: да, глава государства совершил нечто возмутительное, что никак терпеть нельзя. А сейчас импичмент выглядит исключительно как затея демократов, которые пытаются выдумать основания, чтобы лишить Трампа власти. Естественно, всё это приводит только к росту популярности президента», — говорит Дробницкий.

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Однако Васильев полагает, что говорить о полной победе Трампа над своими оппонентами, по меньшей мере, преждевременно. Он напоминает, что слушания продлятся ещё как минимум несколько недель. Сам факт того, что против президента были выдвинуты обвинения, даёт демократам определённую фору.

«Что будет дальше, сказать сложно. Ясно, что Трамп и его оппоненты будут стараться привлечь общественное мнение на свою сторону. И ясно также, что публичные слушания по делу об импичменте могут сыграть против демократов. Трамп будет обвинять своих оппонентов в том, что они, стараясь свести с ним счёты, подошли к опасной грани, за которой начинается разрушение государственности. Небольшая фора, которую демократы получили, может быстро раствориться. В общем, противники Трампа играют с огнём», — заключил Васильев.