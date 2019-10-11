WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке

Короткая ссылка
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.

Она указывает, что якобы один из чиновников в Госдепартаменте заявил ей, что её отправили в отставку, так как Трамп потерял доверие к ней, хотя она и не сделала ничего плохого. По словам дипломата, из-за неё Государственный департамент подвергался давлению с лета 2018 года.

Йованович подчёркивает, что начальство решило отстранить её на основании «необоснованных и ложных заявлений людей с явно сомнительными мотивами».

Уточняется, что экс-посол также раскритиковала адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Ранее Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить