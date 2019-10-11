Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний по делу об импичменте

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Экс-посол США на Украине Мэри Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний по делу об импичменте
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, конгрессмены «хотели бы узнать, какими данными располагает Йованович о сделках» президентского адвоката Рудольфа Джулиани на Украине и по чьему указанию он прибыл в эту страну, чтобы «найти компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена».

Ранее Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на Джо Байдена.

При этом специальный комитет палаты представителей США опубликовал жалобу разведки на Трампа из-за разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Автор жалобы со ссылкой на «многочисленные официальные лица» отмечает, что президент «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года», в том числе чтобы «провести расследование против одного из главных политических соперников президента».

Центральной фигурой в этих усилиях является личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани, отметил автор документа.

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