«Иждивенческий подход»: как «перезапуск» отношений с НАТО может повлиять на боеготовность ВСУ

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна «перезапускает» отношения с НАТО и переходит к «новому формату» сотрудничества. Приоритетом для ВСУ станет переход на стандарты альянса, а все направленные на это программы будут сведены в одну. При этом украинские журналисты отмечают, что «новый формат» призван открыть путь к интеграции государства в НАТО в обход Плана действия по членству (ПДЧ). По мнению экспертов, нынешние власти Украины продолжают курс предыдущей администрации, продвигая идею о необходимости вступления в военный блок. Однако они боятся очередного отказа на запрос о включении в ПДЧ и ищут иные пути, чтобы избежать дипломатического провала.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о достигнутых с НАТО договорённостях по запуску нового формата отношений. По его словам, до конца года Киев и представители альянса должны подписать комплекс соответствующих соглашений.

«Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», — сказал Загороднюк по окончании встречи министров обороны альянса в Брюсселе.

Как пояснил Загороднюк, новый формат сотрудничества предполагает сведение всех существующих программ, направленных на внедрение стандартов НАТО, в одну.

Приоритетом отношений с альянсом останется переход украинской армии на западные стандарты с целью достижения «полной оперативной совместимости с НАТО». В частности, Киев намерен реформировать структуру Генштаба и изменить уставные документы.

Характеризуя текущие отношения с альянсом, Загороднюк заявил, что Украину в Брюсселе «видят партнёром». При этом министр обороны подчеркнул, что военный блок продолжает поддерживать Киев.

«У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путём, — это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — заявил глава оборонного ведомства Украины.

«Имитация бурного сотрудничества»

В конце октября с визитом на Украину прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие представители руководства альянса. Иностранные гости посетят Киев и Одессу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на постпреда Украины в альянсе Александра Винникова.

По его словам, Столтенберг примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО. Дипломат считает приезд делегации альянса свидетельством поддержки страны.

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Со ссылкой на источники украинское издание «Европейская правда» сообщает, что в настоящее время Брюссель и Киев согласовывают проект интеграции Украины в обход принятия Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). В этом, как пишет издание, и заключается смысл «нового формата» отношений. По словам журналистов, в основном он приведёт к изменению «подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО» в своих вооружённых силах.

Отсутствие ПДЧ является основным препятствием для Украины на пути вступления в альянс. В начале 2008 года Киев отправил Брюсселю письмо с просьбой присоединить страну к ПДЧ, однако военный блок оставил украинские власти без ответа. В апреле того же года на саммите альянса в Бухаресте Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды не поддержали желание Украины вступить в ряды организации.

Нынешние власти не собираются повторно направлять заявку на включение в ПДЧ. Такое поведение Киева объясняется нежеланием терпеть очередное дипломатическое фиаско, выразил мнение в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В команде Зеленского осознают, что перспектив предоставления ПДЧ нет. Запад из-за этого документа ссориться с Москвой не будет. Поэтому сейчас мы наблюдаем имитацию бурного сотрудничества с альянсом, например информационный шум вокруг перехода ВСУ на стандарты НАТО. Он действительно происходит, но это весьма длительный и затратный процесс», — сказал Кошкин.

Совместные занятия солдат ВСУ и военнослужащих НАТО

Flickr

© Ministry of Defense of Ukraine

Закрытые двери

Одной из последних мер Киева, связанных с процессом интеграции в НАТО, стало принятие Верховной радой в середине октября законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы». Документ вводит новые звания для рядового и сержантского состава наподобие тех, что используются в американской армии.

Законопроект был подготовлен близкими к Петру Порошенко политиками — экс-председателем Рады Андреем Парубием и его заместителем Ириной Геращенко. Несмотря на это, документ нашёл поддержку у их противников — депутатов из фракции «Слуга народа».

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В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко констатировал, что в вопросе отношений с НАТО команда Зеленского сохранила преемственность с режимом Петра Порошенко. По его мнению, «Слуга народа» продолжит принимать законопроекты по интеграции страны в НАТО, в том числе инициированные предыдущим созывом Рады.

«Украина движется тем путём, на который она вступила в 2014 году. Сейчас со стороны официального Киева мы наблюдаем ту же самую русофобскую прозападную риторику. Загороднюк и другие представители руководства страны продолжают кормить народ байками о «поддержке» альянса и выдумками про «бесценный» военный опыт, которым Украина готова делиться с НАТО», — сказал Ищенко.

Как пояснил эксперт, Киев пытается доказать гражданам страны «полезность» Украины для альянса, хотя ранее Зеленский и его окружение придерживались более острожной позиции. В марте в интервью журналисту Дмитрию Гордону на вопрос о том, нужно ли Украине вступать в НАТО, будущий президент сообщил следующее: «Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут».

По словам Зеленского, ему неприятно ощущение «ущербности» и «второсортности». Тогда он подчеркнул, что поддерживает интеграцию в НАТО, но выступает за принятие конкретных мер на этом пути. Одновременно он раскритиковал Порошенко за то, что его предшественник обеспечил себе пиар, закрепив в Конституции страны курс на членство в альянсе.

В сентябре вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба с беседе с украинскими журналистами подчеркнул, что Киеву нет смысла «стучаться в закрытые двери и умолять: «Возьмите нас». По его словам, власти страны «должны работать таким образом, чтобы они (представители НАТО. — RT) поняли, что без нас они слабее, чем с нами».

Президент Украины Владимир Зеленский и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг

© president.gov.ua

Однако и Зеленский, и Кулеба сменили точку зрения в вопросе отношений страны с НАТО. В июне на встрече с генсекретарём военного блока Йенсом Столтенбергом президент Украины отметил, что текущее «партнёрство» Киева и альянса должно трансформироваться в «полноценное союзничество».

В середине октября в интервью украинским журналистам Кулеба дал понять, что Киев намерен укреплять отношения с НАТО. В связи с этим, как отметил чиновник, «вся страна должна меняться для того, чтобы соответствовать критериям членства».

Ростилав Ищенко назвал «закономерной» произошедшую смену позиции Зеленского и Кулебы. Как пояснил эксперт, разумный взгляд на вопрос отношений с НАТО может вызвать всплеск недовольства радикалов и волну обвинений в «предательстве» национальных интересов.

«Современная политическая реальность Украины такова, что любой оказавшийся у власти человек вопреки здравому смыслу должен заниматься пропагандой вступления страны в альянс и, как Загороднюк, периодически рассказывать о некоем новом формате отношений», — сказал Ищенко.

«Сесть Западу на шею»

Как полагает Андрей Кошкин, Киев рассчитывает, что переход на стандарты НАТО позволит существенно повысить боевые возможностей ВСУ.

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«На Украине внедрение натовских стандартов воспринимают как панацею от всех проблем. Однако это ошибочный взгляд. Технические требования и изменения системы управления войсками нужны, прежде всего, для оперативной совместимости. На боеготовность армии такие нововведения напрямую не влияют», — констатировал Кошкин.

В подтверждение этих слов собеседник RT привёл ситуацию с боеготовностью войск, которая сложилась в восточноевропейских странах — членах НАТО, ранее входивших в Организацию Варшавского договора (ОВД). Их интеграция в альянс, как отметил эксперт, не привела к росту военного потенциала.

В свою очередь, Ростислав Ищенко иначе смотрит на задачи, которые ставит перед собой Киев в отношениях с Брюсселем. Эксперт считает, что под предлогом перехода на стандарты военного блока офис Зеленского рассчитывает добиться от НАТО выделения масштабной военной помощи. Однако в Брюсселе не приветствуют такой «иждивенческий подход».

«Украина тратит много денег на реформу армии. Есть ежегодная помощь США в размере $250 млн, но этих средств всё равно не хватает. Киев воспринимает евроатлантическую интеграцию как способ сесть Западу на шею. Однако Украина добилась противоположного эффекта: ЕС и США дистанцируются от Киева и всех его проблем», — подытожил Ищенко.