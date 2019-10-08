Руководство НАТО приедет на Украину в октябре

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Руководство Североатлантического альянса намерено совершить поездку на Украину в конце октября. Об этом информирует телеканал «Громадське» со ссылкой на представительство НАТО в украинской столице.
Руководство НАТО приедет на Украину в октябре
  • Reuters

«Представители руководящего органа НАТО, Североатлантического совета, планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30—31 октября», — указано в сообщении.

По словам главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, визит является достаточно мощным сигналом поддержки суверенитета и территориальной целостности страны со стороны НАТО.

Отмечается, что во время визита генсек альянса Йенс Столтенберг проведёт заседание комиссии Украина — НАТО, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский. 

Ранее Столтенберг заявил, что в рамках встречи в Нью-Йорке он обсуждал с Зеленским членство Украины в организации.

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