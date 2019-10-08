Руководство НАТО приедет на Украину в октябре
- Reuters
«Представители руководящего органа НАТО, Североатлантического совета, планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30—31 октября», — указано в сообщении.
По словам главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, визит является достаточно мощным сигналом поддержки суверенитета и территориальной целостности страны со стороны НАТО.
Отмечается, что во время визита генсек альянса Йенс Столтенберг проведёт заседание комиссии Украина — НАТО, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Столтенберг заявил, что в рамках встречи в Нью-Йорке он обсуждал с Зеленским членство Украины в организации.