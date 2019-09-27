Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.

Об этом он рассказал в ходе выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовано на сайте университета.

«Вы абсолютно правы, когда я встретился с украинским президентом в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства Украины в НАТО», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, поднималась ли соответствующая тема в ходе встречи.

Генсек НАТО напомнил, что присутствовал на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда было принято решение, что «Украина и Грузия станут членами НАТО».

«Мы не сообщили, когда именно это произойдёт», — подчеркнул Столтенберг.

Он пояснил, что «любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определённые условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам».

24 сентября сообщалось, что Зеленский встретился со Столтенбергом.

Украинский лидер отметил готовность взаимодействовать с альянсом по реализации реформ в обороне Украины.