По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий

Звания неофицерского состава Вооружённых сил Украины могут претерпеть серьёзные изменения. В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов. Им на смену придут рекруты, старшие мастер-сержанты и штаб-старшины. По словам украинских депутатов, это якобы поможет обеспечить соответствие ВСУ стандартам НАТО. Однако эксперты отмечают, что подобные изменения не окажут положительного влияния на боеспособность войск и больше похожи на попытки угодить США.

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы». За него проголосовало более половины депутатов Верховной рады — 278 народных избранников. Среди прочего новый документ меняет систему воинских званий для рядового, сержантского и старшинского состава сухопутных войск.

Вместо привычных званий, таких как, например, рядовой, сержант, старшина или прапорщик, в ВСУ теперь будут рекруты, штаб-сержанты, мастер-сержанты и старшие мастер-сержанты. В ВМС исчезнет звание мичман, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина и старший мастер-старшина. Звания офицерского и старшего офицерского состава пока менять не собираются.

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Также вместо полков в ВСУ появятся бригады, а обращаться к министру обороны и его заместителям, являющимся гражданскими лицами, нужно будет, используя слово «пан» («пани» — для женщин). Также панами предписано называть курсантов, которым не присвоены звания сержантского и старшинского состава.

Законопроект был внесён ещё при прошлом составе Верховной рады. Среди тех, кто его выдвинул, значатся соратники Петра Порошенко — экс-спикер Рады Андрей Парубий и его заместитель Ирина Геращенко.

В сопроводительной записке к законопроекту утверждается, что предложения депутатов позволят усовершенствовать порядок прохождения воинской обязанности гражданами Украины и обеспечат соответствие вооружённых сил страны «стандартам НАТО».

Схожей риторики придерживалась 17 октября и депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, представлявшая документ.

«Данный законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также нормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и теми вызовами, которые стоят перед нашим государством», — цитируют украинские СМИ Безуглую.

Разрыв с прошлым

В целом большинство новых званий украинской армии весьма схожи со званиями в армии США. В других странах альянса, например, во Франции, Германии, Великобритании и даже в Канаде они отличаются большим национальным колоритом и соответствуют устоявшейся воинской традиции. Однако на Украине решили пойти путём копирования американских образцов. Сохранять звания, отсылающие к дореволюционной и советской воинской традиции, не стали.

Американский инструктор на совместных учениях с украинским военными

© Gleb Garanich/Reuters

«Это сделано для того, чтобы угодить вашингтонскому обкому. Естественно, в США благосклонно отнесутся к тому, что их система званий будет принята украинской армией. Здесь абсолютно политический подтекст, военного подтекста в этом переименовании, безусловно, нет», — отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

По словам политолога, Украине, как и России, досталась от СССР «прекрасная система званий». «На Украине мы видим полное переименование. Какой смысл вводить слово «рекрут»? Это просто смешно», — отмечает политолог.

По словам доцента МГИМО Кирилла Коктыша, Украина за неимением собственных воинских традиций вынуждена копировать звания или элементы формы других стран.

«Где на Украине свои воинские традиции? Если вы отторгаете советскую, то вы заимствуете что-то другое. Украина за неимением своей традиции заимствует чужую», — заявил в беседе с RT Коктыш.

Ранее под предлогом стремления соответствовать стандартам НАТО на Украине провели ряд других реформ. Однако по больше части они касались внешнего вида военнослужащих. В частности, при предыдущем президенте Петре Порошенко воздушно-десантные войска переименовали в десантно-штурмовые, а традиционные голубые береты десантников сменили на тёмно-бордовые. Поменяли береты и морским пехотинцам. Вместо чёрных они теперь должны носить головные уборы цвета морской волны.

В конце августа пользователи соцсетей заметили, что курсанты Института Военно-морских сил и отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Одесской морской академии отказались от ещё одного отличительного атрибута российских и советских моряков — тельняшки.

Кроме того, в стремлении полностью отказаться от советских традиций в ВСУ ранее было введено новое приветствие: вместо «Здравствуйте, товарищи!» теперь нужно кричать бандеровский лозунг «Слава Украине!», а отвечать — «Героям слава». 23 февраля заменил новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября, в день создания Украинской повстанческой армии (УПА*), воевавшей в Великую Отечественную войну против Советского Союза.

Были изменены и исторические названия некоторых воинских частей. Так, в 2017 году 72-я Отдельная механизированная Красноградско-Киевская бригада была переименована Петром Порошенко в 72-ю Отдельную механизированную бригаду имени чёрных запорожцев — в честь националистического вооружённого формирования времён Гражданской войны. В марте 2019 года её военнослужащие вошли в число тех, для кого разработали новый элемент формы — шеврон с черепом в красно-чёрных цветах флага украинских националистов и с надписью «Украина или смерть».

«На большее сил нет»

Однако высокопоставленный источник RT в ВСУ уверен, что изменение званий или внешнего вида никак не скажется на боеспособности вооружённых сил Украины.

«Выдадут новую форму, поменяют таблички на дверях. Какая разница, как будут называть военного. У ВСУ нет кадров и хорошего вооружения — это проблема, без которой развиваться нельзя. Лучше бы подняли зарплату», — посетовал собеседник RT.

Схожей точки зрения придерживается и собеседник RT в партии «Голос».

«Украине нужно менять не звания, а всю систему подготовки военных. В ВСУ надо призывать не тех, кого «наловят на улицах», а желающих учиться и делать карьеру в армии, людей с хорошей физической подготовкой. Для них надо построить современные казармы, дать доступ к новому вооружению, обучать военных должны опытные зарубежные инструкторы. У Украины на все эти системные изменения нет денег. Но армию же призвано строить по стандартам НАТО, поэтому и начинают с самого простого — званий и одежды. Но это никак не сделает украинскую армию сильнее», — уверен депутат из «Голоса».

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что Зеленский очень быстро взял на вооружение методы своего предшественника Петра Порошенко.

Владимир Зеленский

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Тот много говорил о росте профессионализма в армии, принимались разные документы, но всё закончилось изменением внешнего вида военных. Зеленский фактически делает то же самое. Я думаю, что главная проблема страны — высокий уровень коррупции и отсутствие сильных специалистов, которые бы могли провести реформы», — заявил собеседник RT.

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Как отмечает Иван Коновалов, на Украине периодически заявляют о структурных реформах, но ограничиваются чисто косметическими изменениями. При этом оборонную сферу Украины то и дело сотрясают коррупционные скандалы.

«Проводить реформу — это значит прежде всего менять вертикаль управления, перевооружать войска и изменять систему подготовки войск для того, чтобы она стала эффективной. Вот это реальная реформа. Это то, что прошло у нас. А на Украине, где все деньги на армию разворовываются, что можно ещё сделать, кроме как заниматься различным переписыванием и переименованием? На большее у них сил нет», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Кирилла Коктыша, в самом переименовании званий уже заложены предпосылки к коррупции.

«На Украине отказываются от привычных воинских званий, чтобы подчеркнуть свою непохожесть на Россию и чтобы получить деньги за переименование. Ведь любое переименование дорого стоит», — напоминает эксперт.

Призрачная цель

Руководство Украины как при президентстве Петра Порошенко, так и после прихода к власти Владимира Зеленского неоднократно заявляло о необходимости привести вооружённые силы страны к стандартам НАТО и о желании присоединиться к альянсу. В 2016 году Совет национальной безопасности и обороны Украины принял разработанный Минобороны проект Государственной программы развития Вооружённых сил Украины на период до 2020 года. В 2017-м его подписал президент Пётр Порошенко. В документе говорится о необходимости добиться полной совместимости украинской армии с НАТО к 2020 году.

© Gleb Garanich/Reuters

Однако в самом Североатлантическом альянсе сомневаются, что Киев сможет достичь поставленной цели. В обнародованном на прошлой неделе докладе Парламентской ассамблеи НАТО отмечается, что, несмотря на некоторый прогресс в развитии вооружённых сил и увеличение военного бюджета, «существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной ею в 2016 году, которая состоит в том, чтобы к концу 2020 года добиться полного соответствия стандартам и критериям оперативной совместимости, выдвигаемых НАТО». В частности, в документе подчёркивалось, что одной из самых острых проблем для украинской армии является коррупция.

«При этом далека от завершения работа по реформированию сектора обороны и безопасности, и сохраняет актуальность ряд серьёзных вызовов. Внесённые в законодательство изменения и формально введённые западные нормы ещё не привели к коренному изменению менталитета и уходу от советского наследия, коррупции и патернализма», — подчёркивается в докладе.

По мнению Ивана Коновалова, соответствие стандартам НАТО — недостижимая мечта украинских военных.

«Украинская армия абсолютно не соответствует стандартам армии НАТО и никогда не будет соответствовать, — утверждает политолог. — У Вооружённых сил Украины практически нет авиации, военно-морских сил тоже нет. Полноценных вооружённых сил (на Украине. — RT) не существует. Существует некоторое количество людей, которые получили боевой опыт в зоне АТО — и всё. А технически украинская армия — это полный инвалид».

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).