Военные растраты: как Украина пытается бороться с коррупцией в оборонном секторе
- Стрельба из самоходной пушки «Гиацинт» ВСУ
- Flickr
- © Ministry of Defense of Ukraine
Генеральная прокуратура Украины возбудила три уголовных дела по фактам хищения и растраты бюджетных средств в особо крупных размерах, выделенных на нужды ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства. Под подозрение правоохранителей попали бывшие высокопоставленные должностные лица. Их фамилии не уточняются.
Как полагают в ГПУ, нарушения закона были допущены при исполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм осколочно-фугасных снарядов для артиллерийского комплекса «Гиацинт». Выпуском боеприпасов занимался ООО «Рубин-2017» (Киев).
«Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномёта «Верба» и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам», — говорится в сообщении ГПУ.
«Наживаются на войне»
Украинские СМИ связывают первые два уголовных дела (о закупке снарядов для «Гиацинта» и 82-мм миномёта «Верба») с фигурой Сергея Пашинского. После «евромайдана» он несколько месяцев работал и.о. главы администрации президента. Потом Пашинский занимал посты председателя комитета Верховной рады по вопросам обороны и главы наблюдательного совета концерна «Укроборонпром».
Пашинский неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов, связанных с поставками военной техники и вооружения. В марте 2018 года журналист (сейчас — депутат от партии «Слуга народа») Александр Дубинский опубликовал расследование, в котором обвинил Пашинского в «заработках на крови и смертях».
Журналист считает, что политик вместе с депутатом от «Блока Петра Порошенко» Иваном Винником «владеют целой плеядой компаний, которые получают оборонные заказы и наживаются на войне». «Жемчужинами их бизнес-империй» он назвал ООО «Украинская бронетехника», корпорацию «Таско» и ООО «Рубин-2017» (поставляет ВСУ снаряды для «Гиацинта»).
«Корпорация «Таско», специализирующаяся на утилизации боеприпасов, известна тем, что после странных взрывов военных складов в Калиновке, в результате которых взлетели на воздух боеприпасы на $600 млн, пытается стать ключевым производителем патронов для государства с объёмом заказа в $1 млрд», — сообщил Дубинский.
Также Пашинский получил известность как инициатор создания миномётов «Верба» и «Молот». В августе 2015 года на своей странице в Facebook он посетовал, что ВСУ оснащены устаревшими советскими комплексами. В связи с этим он решил поддержать разработку новых видов вооружений, в том числе миномётов.
«Это, конечно, маленький шаг в системе повышения нашей обороноспособности, но мы вместе будем продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы не только вооружить нашу армию, но и восстановить колоссальный потенциал украинского ВПК», — написал тогда Пашинский.
- Сергей Пашинский осматривает новый миномёт для ВСУ
- © Сергій Пашинський
Однако инициатива главы комитета по обороне обернулась трагическими последствиями. Так, в июле 2016 года в Николаевской области во время стрельбы из «Молота» погиб один военнослужащий. Спустя два года в Ровенской области жертвами разрыва ствола этого миномёта стали трое украинских солдат. В общей сложности в инцидентах с «Молотами» погибли 13 человек — такие данные в 2018 году приводил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Президент Украины Пётр Порошенко приостановил эксплуатацию «Молота» и поручил министру обороны и Генштабу ВСУ разобраться в причинах ЧП. По информации военных, за два года использования «Молота» в войсках произошло 8 взрывов из-за внештатного срабатывания орудия.
7 октября Печерский районный суд Киева заключил Пашинского под стражу до 4 декабря 2019 года. Правда, причиной ареста стала не коррупционная деятельность, а стрельба из наградного пистолета Glock 19 по жителю пригорода Киева Вячеславу Химикусу в ночь на 1 января 2017 года. Украинец получил огнестрельное ранение в ногу. Химикус утверждает, что Пашинский открыл стрельбу беспричинно, находясь в этот момент в нетрезвом состоянии.
В беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил недоумение тем, что Пашинский и другие представители команды Порошенко до сих пор не понесли уголовной ответственности за хищения в сфере обороны. По его словам, руководство Украины и правоохранители медлят с расследованием коррупционных схем, которые привели к многомиллиардным бюджетным убыткам и гибели людей.
«Непонятно, чем занимается генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Новые дела против «бывших» возбуждаются как будто с не охотой, и какая будет у них судьба — сказать сложно. Прошло несколько месяцев, а силовые ведомства Украины не довели до конца ни одного резонансного расследования о хищениях в оборонке представителями предыдущей власти», — отметил Бортник.
Техника закупок
Закупки иностранной военной техники не первый раз вызывают большой резонанс на Украине. Например, летом этого года в СМИ появилась информация о том, что Минобороны Украины приобрело около 200 бронемашин Oncilla вместо украинских аналогов «Дозор-Б».
Сделка с польской компанией Mista была проведена вопреки обещанию Петра Порошенко и главы СНБО Александра Турчинова (2014—2019) разместить заказ на крупную партию «Дозоров» (сейчас в ВСУ их около 10 единиц).
По данным украинских СМИ, военные обосновали свой выбор в пользу Oncilla серьёзными дефектами отечественной машины. В частности, они обнаружили сквозные трещины длиной до полуметра в зоне расположения двигателя.
Помимо импорта новой военной техники, власти Украины практикуют закупку далеко не самых современных образцов в странах бывшего соцлагеря. Весной 2018-го украинская армия получила 30 БМП-1АК польской компании Wtorplast. Эти машины были выпущены в Чехословакии и стояли на вооружении армии ГДР.
По сведениям источников RT в «Укроборонпроме», выгодоприобретателем этой сделки являлся Сергей Пашинский. Подконтрольные ему предприятия закупили в Польше отдельные части БМП-1АК. Затем машины были собраны на Житомирском бронетанковом заводе и переданы Минобороны. Конечная цена этих БМП для ВСУ в пять-семь раз превысила закупочную стоимость польских комплектующих.
Примечательно, что практика импорта подержанной советской бронетехники сохранилась после прихода к власти Владимира Зеленского и последовавших за этим масштабных перестановок в Минобороны и руководстве оборонной промышленностью страны.
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- РИА Новости
Так, в августе 2019 года компания «Прогресс» (дочка «Укрспецэкспорта») импортировала поддержанную бронетехнику из Восточной Европы. Речь идёт о поставках из Польши бронированных тягачей МТ-ЛБ, разработанных ещё в 1960-е годы.
В комментарии RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что закупка Киевом подержанной военной техники в Европе носит отчасти вынужденный характер.
По мнению эксперта, после разрыва военно-технического сотрудничества с РФ Украина лишилась возможности получать комплектующие для производства бронетехники. Этот дефицит в определённой степени восполняется за счёт импорта советских образцов из бывших участниц соцлагеря.
«Поставки на Украину иностранных машин, в том числе не самых новых, — это следствие не только коррупции. Украинская оборонка осталась в прошлом веке. Технологический уровень изделий, произведённых на современной Украине, хуже советских образцов. Обрубив контакты с РФ, Киев лишил себя возможности выпускать более-менее качественное вооружение», — подчеркнул Дрозденко.
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