Глава «Укроборонпрома» встретился с советником президента США
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Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».
«Укроборонпром» проведёт тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а концерн в целом станет активным участником процесса развития отрасли», — цитирует Абрамавичуса пресс-служба.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили важность приведения устава концерна в соответствие стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), что позволит вовлекать предприятия «Укрооборонпрома» в международную кооперацию.
Абрамавичус назвал украинскую армию главным клиентом концерна, а Министерство обороны Украины — партнёром №1.
В «Укроборонпроме» также рассказали о планах по реструктуризации активов, привлечению инвестиций и модернизации производственных мощностей.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина.
12 сентября Государственное бюро расследований Украины провело в «Укроборонпроме» обыски.