На Украине проходят обыски в «Укроборонпроме»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в госконцерне «Укроборонпром».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост директора ГБР Романа Трубы в его Telegram-канале.

По его словам, все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Их проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.

«Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу — изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны «Укроборонпрома» пока нет», — написал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома».

В апреле 2019 года в СНБО Украины заявляли, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган. Указывалось, что таким образом удастся «уничтожить старую систему».