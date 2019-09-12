На Украине проходят обыски в «Укроборонпроме»

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в госконцерне «Укроборонпром».
На Украине проходят обыски в «Укроборонпроме»
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост директора ГБР Романа Трубы в его Telegram-канале.

По его словам, все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Их проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.

«Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу — изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны «Укроборонпрома» пока нет», — написал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома».

В апреле 2019 года в СНБО Украины заявляли, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган. Указывалось, что таким образом удастся «уничтожить старую систему».

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