Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский освободил Павла Букина с должности гендиректора «Укроборонпрома».

С декабря 2014 года по апрель 2016-го Абромавичус занимал пост министра экономики Украины.

В апреле 2019 года в СНБО Украины заявляли, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган.

Указывалось, что таким образом удастся «уничтожить старую систему».