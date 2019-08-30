Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
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«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский освободил Павла Букина с должности гендиректора «Укроборонпрома».

С декабря 2014 года по апрель 2016-го Абромавичус занимал пост министра экономики Украины.

В апреле 2019 года в СНБО Украины заявляли, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган.

Указывалось, что таким образом удастся «уничтожить старую систему».

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