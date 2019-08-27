«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%

Короткая ссылка
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
  • © ukroboronprom
  • Facebook

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

По её словам, в настоящий момент в украинской системе ОПК есть много коррупционных рисков. 

«Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из России. Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — сказала она.

Депутат также добавила, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится «в достаточно плохом состоянии».

14 августа «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).

Подробнее о ситуации с ВПК Украины — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить