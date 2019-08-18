В Раде заявили об уничтожении украинского производства

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в последние годы власть активно уничтожала украинское производство и устраняла отечественных производителей.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая своё производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти», — написал он на своей странице в Facebook.

В качестве примера он привёл ситуацию с Харьковским конструкторским бюро имени Морозова (ХКБМ), которое в ближайшее время может прекратить своё существование из-за штрафов Минобороны Украины и отсутствием финансирования.

«Ряд решений Министерства обороны приведут к ликвидации ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова». Фактически ХКБМ оставили без заказов на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф за невыполненные контракты, который окончательно заблокирует работу предприятия», — отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится «в достаточно плохом состоянии».

Подробнее о ситуации с ВПК Украины — в материале RT.