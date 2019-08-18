«Жест отчаяния»: как либерализация экспортных сделок может повлиять на ВПК Украины

Кабмин Украины разрешил ряду оборонных предприятий поставлять выпускаемую продукцию на экспорт без согласования с госструктурами. Предполагается, что эти меры позволят заводам расширить мощности и увеличить объём поставок за рубеж. Как считают эксперты, после снятия ограничений заводы смогут лишь отремонтировать и распродать за границей остатки советского оружия, в том числе и на чёрном рынке. При этом аналитики уверены, что принимаемые Киевом меры не позволят преодолеть проблемы в ВПК, которые стали следствием коррупции и разрыва отношений с Россией.

Украинское правительство наделило ряд оборонных предприятий правом самостоятельно экспортировать свою продукцию за рубеж и закупать товары военного назначения для производственных нужд. Об этом сообщил 16 августа профильный ресурс Ukrainian Military Pages со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно документу, возможность самостоятельно заниматься поставками продукции получили ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», ООО «Радионикс», ООО «Украинская бронетехника» и ЗАО «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА».

Уточняется, что эта мера поможет предприятиям расширить мощности и нарастить экспортный потенциал.

Рабочий ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

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© Харківський машинобудівний завод "ФЕД"

Завод «ФЭД» занимается производством и ремонтом агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной техники. «Радионикс» специализируется на разработке и обслуживании авиационных радиолокационных систем и оптико-электронного оборудования. Также завод выпускает головки самонаведения для ракет. На предприятии «Украинская бронетехника» производят в том числе бронемашины «Варта» и «Новатор», а также миномет УПИК-82. НПО «Практика» создает бронемашины, бронетранспортеры и оборудование для АЭС.

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что экспортный потенциал этих предприятий сравнительно невелик. По его словам, сегодня они находятся в ужасающем положении.

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«Конечно, у этих предприятий появится возможность демпинговать и реализовывать свою продукцию за счёт резкого снижения цены — лишь бы продать. Такой вариант может помочь им выжить. Но, с другой стороны, непонятно, что будут продавать эти заводы. У них нет связи с поставщиками комплектующих из России, а без этого нет возможности создавать технику в больших объёмах на предприятиях ВПК Украины», — считает эксперт.

Что интересно, норма, разрешающая украинским производителям оборонной продукции напрямую торговать с зарубежными странами, действует в стране с июня 2018 года. Тогда Пётр Порошенко подписал указ, который ввёл в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) по либерализации внешнеторговых сделок для предприятий ВПК. Согласно указу, заводы получили право экспортировать свою продукцию без посредничества специализированных госкомпаний.

«Берут старую технику»

В советский период Украина располагала мощной оборонной промышленностью. Так, Харьков был одним из наиболее крупных центров машиностроения, а в Николаеве ещё с царских времён развивался судостроительный кластер, где действовало сразу несколько предприятий. После распада СССР Украина получила богатое наследство в виде технологий, специалистов высокого уровня, а также обширной материально-технической базы.

Однако сохранить и приумножить эти достижения Киев не смог. На фоне конфликта в Донбассе предыдущий президент Пётр Порошенко объявил о планах по возрождению украинской оборонной промышленности, но на практике ситуация не изменилась.

Как заявил 1 июня экс-глава Минобороны Украины Юрий Ехануров, оборонная промышленность практически остановила работу.

«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша «оборонка» практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».

С похожей оценкой выступил в июле секретарь СНБО Александр Данилюк. По его словам, военно-промышленный комплекс страны находится в упадке из-за масштабной коррупции.

Пётр Порошенко

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

«Из-за того, что в ВПК, в оборонке были четко закреплены частные интересы чиновников, сектор разваливался. То есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться. Не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не способствовало развитию», — заявил он в эфире украинского «24 канала».

В ГК «Укроборонпром» ранее сообщили, что на Украине было остановлено финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков. Госконцерн обвинил в срыве работ Министерство обороны, которое не перечислило средства на счета предприятий. В результате Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова (ХКБМ) было вынуждено перейти на двухдневную рабочую неделю, при том, что завод является крупнейшим производителем бронетехники в стране.

В последние годы ХКБМ специализировался преимущественно на ремонте танков Т-64, Т-72, Т-80, устаревших советских бронетранспортёров (БТР-50, БТР-60, БТР-70) и другой военной техники. Кроме того, бюро занималось созданием новых украинских танков «Оплот» и «Ятаган» — машины были сконструированы на основе разработанного в 1990-е годы танка Т-84, который, в свою очередь, является модификацией советского Т-80УД.

Украинский танк «Оплот»

© SERGEY BOBOK / AFP

«Ятаган» (Т-84-120) был создан специально для поставок в Турцию в 2000-х годах. Однако контракт с Анкарой сорвался, и производство нового танка остановилось на одном опытном образце.

Что касается «Оплота» (Т-84БМ), то он разрабатывался и для внутренних нужд, и с прицелом на экспорт. Однако ВСУ получили только десять таких машин, не увенчались успехом и попытки поставить танк за рубеж.

Так, в начале 2017 года власти Таиланда разорвали контракт с Украиной на поставку 20 «Оплотов» из-за технических неисправностей, обнаруженных при проверке первой поставленной партии машин.

С похожими проблемами сталкивались и другие покупатели украинской техники. В 2014 году Ирак был вынужден вернуть украинской стороне 42 БТР-4 из-за технических неполадок — контракт был расторгнут. В прошлом году хорватские власти отказались от эксплуатации четырёх модернизированных Украиной самолётов МиГ-21, поскольку машины вышли из строя.

Комплекс проблем

Впрочем, проблемы украинской оборонной отрасли лежат не только в технической плоскости. Наиболее остро стоит вопрос коррупции в ведомствах и структурах, занятых согласованием оборонных контрактов, отмечают эксперты.

В начале 2019 года громкий коррупционный скандал разразился вокруг руководства ГК «Укроборонпром» после публикации журналистского расследования о злоупотреблениях в компании, объединяющей порядка 100 оборонных предприятий. Верховная рада поручила следственной комиссии начать расследование фактов хищений.

Здание ГК «Укроборонпром»

Reuters

© Gleb Garanich

Однако эксперты сомневаются в том, что отстранение отдельных фигур и реорганизация концерна позволят переломить ситуацию, равно как и либерализация внешнеторговой деятельности предприятий Украины.

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Для возрождения оборонной промышленности недостаточно точечных мер, нужен целый комплекс действий, считают эксперты. Как пояснил в беседе с RT доктор военных наук Константин Сивков, для налаживания выпуска новой, конкурентоспособной военной техники Киеву придётся восстанавливать не только оборонную, но и смежные отрасли.

«Например, на Украине был разрушен целый ряд отраслей, в том числе и производство высококачественной броневой стали, а также орудийных стволов», — отметил эксперт.

Пока же снятие ограничений на экспорт позволит Киеву лишь отремонтировать и распродать остатки оружия и техники, которая осталась на складах ещё со времён СССР.

«У Украины есть целый ряд проблем, и обеспечить массовый выпуск вооружений и военной техники пока не получается. В целом этот шаг кабмина можно расценить как жест отчаяния. Это означает только то, что украинское государство открывает свои границы для утечки вооружений на чёрный рынок», — считает Сивков.

Схожей точки зрения придерживается и Виктор Литовкин.

«У Киева есть проблемы с качеством металлов, нужны особые технологии. Украинские специалисты разбегаются, поскольку у них нет работы и перспектив, кто их заменит? Это комплексные проблемы, которые одним указом не решаются», — отметил эксперт.

При этом в других условиях снятие бюрократических барьеров могло бы действительно сыграть положительную роль для предприятий ВПК, подчеркнул Литовкин. По его словам, отсутствие необходимости в согласовании контрактов с чиновниками позволит снизить негативное влияние коррупции и кумовства на отрасль.