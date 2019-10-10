«Потеря военно-морского потенциала»: почему на Украине забуксовала программа строительства новых кораблей

На Украине возбуждено уголовное дело по фактам возможной растраты бюджетных средств при реализации программы «Корвет». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры страны. В 2017 году Минобороны Украины вновь запустило проект разработки и производства корвета нового поколения. На него планируется потратить около 32 млрд гривен, однако о ходе выполнения программы ничего не известно. Более того, Черноморский судостроительный завод, где велось строительство головного корабля, был признан банкротом. По мнению экспертов, нынешнее состояние украинской военной промышленности не позволяет вести разработку новых моделей судов.

Военная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Минобороны при выполнении программы создания и закупки корабля класса «корвет». Сумма предполагаемого ущерба составляет 84,5 млн гривен. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

«Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

В неудовлетворительном состоянии

Минобороны Украины объявило о запуске программы «Корвет» в феврале 2017 года. Военное ведомство заявило, что новый сторожевой корабль будет обладать возможностью выполнять задачи в операционной зоне Чёрного и Средиземного морей.

По заявленным характеристикам водоизмещение корабля составит 2,6 тыс. т, длина — 112 м, ширина — 13,5 м, осадка — 5,6 м, максимальная дальность плавания — 4 тыс. миль, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 110 человек. Предполагается, что основу ударного вооружения корабля составят восемь крылатых ракет «Нептун» с заявленной дальностью до 280—300 км. В общей сложности должны быть построены четыре корвета.

Первоначально на реализацию проекта планировалось потратить с 16,21 млрд гривен, а срок завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) был намечен на 2021 год. Но в ноябре 2017 года правительство Украины опубликовало постановление, которое продлевало срок окончания НИОКР до 2028 года. Сумма финансирования программы была увеличена в два раза — до 31,93 млрд гривен.

Стоп-кадр видеоролика, где говорится о перспективном корвете ВМС Украины

© Кадр: видео Youtube/Зе!Президент

Согласно документу, корабли будут проектироваться и строиться украинскими предприятиями, однако вооружение, отдельные системы и агрегаты планируется закупать за рубежом.

Из инфографики, которую можно найти на YouTube-канале «Зе!Президент», следует, что доля зарубежных комплектующих в будущем корвете составит 38%. Киев намерен импортировать продукцию из США, Франции, Германии, Нидерландов, Дании, Италии, Швейцарии и ЮАР.

В ноябрьском постановлении кабмина сообщалось, что корвет создаётся на основе сторожевого корабля проекта 58250. Как полагают в правительстве Украины, появление подобных судов в составе флота позволит защитить страну от транснациональных угроз, вызванных «аннексией» Крыма и «потерей военно-морского потенциала» страны. Однако на сегодняшний день информация о ходе НИОКР по новому кораблю отсутствует.

Напомним, программа строительства корветов проекта 58250 была запущена ещё в 2009 году при Викторе Ющенко, но в 2011-м при Викторе Януковиче претерпела изменения и получила официальное название «Корвет». Минобороны Украины рассчитывало включить в состав флота 12 таких кораблей до 2026 года.

В мае 2011 года был заложен головной корвет «Владимир Великий», но в июне 2014 года Киев заморозил строительство корабля из-за нехватки средств. По состоянию на июль 2019 года его готовность составляла 32%, на полное завершение строительства и оснащение зарубежным вооружением требовалось 6,8 млрд гривен.

По информации украинских СМИ, корвет якобы могут спустить на воду в 2022 году. Однако на официальном уровне вопрос о возобновлении строительства «Владимира Великого» по-прежнему не решён, хотя президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о проблемах, которые испытывает проект 58250.

Ситуацию со строительством украинских сторожевых кораблей усугубляет катастрофическое положение ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, Николаев), который был назначен исполнителем проекта 58250. На стапелях предприятия как раз находится недостроенный «Владимир Великий».

В июле 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области прекратил процедуру санации и признал ЧСЗ банкротом. В сентябре 2019 года началась распродажа имущества предприятия, которое в советские времена строило авианесущие крейсера. На торги выставлены оборудование цехов, плавучий док, краны и автотранспорт ЧСЗ.

С 2014 года основным исполнителем заказов Минобороны на строительство военно-морской техники стал ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница»). До осени 2018 года это предприятие входило в бизнес-империю Петра Порошенко.

Минобороны рассчитывало, что до 2020 года «Кузница на Рыбальском» построит 18 артиллерийских катеров проекта 58150 «Гюрза-М». Однако военным удалось найти средства лишь на шесть кораблей. Под угрозой срыва находится и проект перспективного ракетного катера типа «Лань». Минобороны планировало получить три таких корабля к 2021 году, но на текущий момент не заложено даже головное судно.

По признанию самих украинских военных, корабли, которые входили в состав ВМС страны до 2014 года, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут в конце 2018 года в интервью BBC News Украина оценивал состояние военно-морских сил как «катастрофическое». Подтверждением его слов может служить незавидная судьба флагмана флота «Гетман Сагайдачный» (проект 11351 «Нерей»), который за минувшие пять лет неоднократно ремонтировался и сразу после ремонта выходил из строя. Кроме того, по боевым возможностям этот корабль заметно уступает зарубежным аналогам из-за отсутствия ударного ракетного вооружения.

Всего же, помимо «Гетмана Сагайдачного» и артиллерийских катеров, на сегодняшний день в боевой состав ВМС Украины входят корвет «Винница» (проект 1124П), средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» (проект 773) и рейдовый тральщик «Геническ» (проект 1258), а также ряд боевых катеров. Тип флота, которым сейчас обладает Украина, принято называть «москитным».

«Бесхозяйственное отношение к флоту»

Руководство Украины осознаёт неспособность страны модернизировать ВМС с опорой на собственные производственные, технологические и финансовые ресурсы — с 2014 года Киев ведёт переговоры с западными государствами об оказании военно-технической помощи по линии ВМС.

В 2015 году Соединённые Штаты передали Украине пять надувных лодок типа Sea Force. В 2018 году Военно-морские силы страны получили два подержанных американских катера береговой охраны типа Island, в ближайшее время Киеву будут поставлены ещё два таких судна.

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В конце прошлого года США предложили передать ВМС Украины два списанных фрегата Oliver Hazard Perry, вооружённых противокорабельными ракетами Harpoon. Эти корабли постепенно выводятся из состава американского флота, и Киев рассчитывает сэкономить на их приобретении. Кроме того, Минобороны Украины ведёт переговоры с Парижем о запуске совместного производства патрульных катеров OCEA FPB 98.

Опрошенные RT эксперты считают, что Киев осознаёт бесперспективность попыток возродить собственную судостроительную промышленность. В сложившейся ситуации Украина вынуждена занимать нишу импортёра морской техники, в том числе подержанных образцов.

«ВМС Украины находятся в удручающем состоянии. Киев не скрывает, что стремится противостоять России в Чёрном и Азовском морях, но реальных ресурсов для этого нет. Виной тому потеря Крыма, отсутствие бюджетных средств и бесхозяйственное отношение к флоту, воцарившееся в годы независимости», — заявил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков.

Эксперт отметил, что создание корветов могло бы повысить боевые и оперативные возможности украинского флота. Однако Сивков сомневается, что современные украинские заводы способны достроить «Владимир Великий» и реализовать обновлённый проект 58250.

«На мой взгляд, при Зеленском положение дел на украинском флоте не изменится в лучшую сторону. В его команде я не вижу профессионалов. Зато, как и при Порошенко, есть охотники, готовые растаскивать средства на модернизацию ВМС. Чем больше денег будет выделяться на эти нужды, тем больше будет разворовываться», — полагает Сивков.

Владимир Зеленский в окружении офицеров ВМС Украины на учениях Sea Breeze 2019, Одесса

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Украина потеряла возможность не только строить корабли класса «корвет», но и ремонтировать их. Об этом, как считает эксперт, свидетельствует в том числе неудовлетворительное техническое состояние «Гетмана Сагайдачного».

«Нынешние планы обновления украинского флота постигнет такая же судьба, как и предыдущие грандиозные инициативы. Коррупция, с которой обещает бороться Зеленский, — лишь вершина айсберга проблем. Скорее всего, за годы независимости Киев утратил компетенции в судостроительной отрасли. Украина не может даже качественно отремонтировать корабли и при этом замахивается на строительство новых корветов», — подытожил Михайлов.