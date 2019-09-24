В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
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«Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил ВС Украины покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в северо-западной части Чёрного моря экипажи отработают слаженность действий при манёврах, проверят вооружение, потренируются в организации связи.
Моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами, проинформировали в ведомстве.
В августе морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем.
Также в стране прошли манёвры по отработке действий на случай полного прекращения транзита российского газа.