Эксперт прокомментировал сообщения о заходе украинского корабля в зону российских учений

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России.

«Заходить в зону учений — это норма позволительная», — заявил он.

По его словам, акция сама по себе рискованная.

Как отметил Касатонов, украинская сторона ничего особо не могла вынести оттуда, кроме визуальных или частных по связи вопросов.

Ранее замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко сообщил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit, проходивших в Грузии. Он также отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслава».