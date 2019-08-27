На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

«Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», — сказал военный в интервью UA.TV.

По его словам, судно имело право войти в район проведения манёвров, поскольку является военным, это разрешено международным правом.

Рыженко уточнил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit, проходивших в Грузии. Он также отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслава».

В апреле министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что корабли страны смогут вновь осуществлять проход через Керченский пролив только после готовности ВМС и международных партнёров.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал его слова.