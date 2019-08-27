На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
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«Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», — сказал военный в интервью UA.TV.

По его словам, судно имело право войти в район проведения манёвров, поскольку является военным, это разрешено международным правом.

Рыженко уточнил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit, проходивших в Грузии. Он также отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслава».

В апреле министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что корабли страны смогут вновь осуществлять проход через Керченский пролив только после готовности ВМС и международных партнёров.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал его слова.

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