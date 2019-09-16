«Очередной бюджет войны»: как Киев продолжает увеличивать расходы на армию и спецслужбы

Приоритетом нового бюджета Украины вновь станут расходы на оборону и безопасность. На нужды силовиков будет направлена почти четверть госказны — 245 млрд гривен ($9,9 млрд). По сравнению с 2019 годом военные ассигнования вырастут на 16%. Киев продолжает увеличивать расходы на армию, спецслужбы и МВД, несмотря на слабую экономику и высокий уровень госдолга, отмечают эксперты. Такая бюджетная политика свидетельствует о готовности офиса Владимира Зеленского продолжать боевые действия в Донбассе, несмотря на заявления украинского лидера о намерении остановить войну.

Правительство Украины увеличило ассигнования на оборону и безопасность. Об этом говорится в сообщении кабмина страны. В 2020 году на нужды силовиков будет направлено 245,8 млрд гривен ($9,9 млрд), что на 33,8 млрд гривен ($1,3 млрд) больше, чем в 2019 году. Расходы на армию и органы правопорядка занимают вторую строчку в новом украинском госбюджете, который, как ожидается, составит 1,0795 трлн гривен ($43,7 млрд) при дефиците в 2,09%.

Приоритетом украинского правительства в следующем году станет погашение государственного долга. Выплаты по международным обязательствам потребуют выделения 438 млрд гривен ($17,7 млрд) — это почти половина доходов госказны.

На финансирование Пенсионного фонда кабмин планирует израсходовать 172,6 млрд гривен ($6,9 млрд), на систему образования — 136,4 млрд гривен ($5,5 млрд), на здравоохранение — 108 млрд гривен ($4,3 млрд). Остальные деньги будут вложены в дорожное строительство, «поддержку энергетической независимости», развитие культуры и прочее.

В беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что новое украинское правительство проводит самоубийственную бюджетную политику. По его словам, Киев не может продолжать увеличивать расходы на силовые ведомства с учётом текущего размера госдолга и тяжёлой экономической ситуации.

«Это очередной бюджет войны. Постмайданные власти вновь одобряют непомерно большие (по меркам экономики страны) расходы на то, что они называют обороной. Киев не останавливают даже астрономические долговые выплаты западным кредиторам. Естественно, что в таких условиях под нож идёт социальный сектор и благосостояние граждан в целом», — констатировал Дудчак.

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Как пояснила на пресс-брифинге в Киеве министр финансов Украины Оксана Маркарова, власти рассчитывают поэтапно уменьшать объём госдолга к ВВП (сейчас — около 47%). Однако в бюджет на 2020 год правительство заложило займы в размере примерно 380 млрд гривен ($15,3 млрд).

Минфин Украины не видит угроз в продолжающемся росте военных расходов. Как полагают в ведомстве, экономическую безопасность страны подрывают высокий уровень коррупции, медленный темп реформ, «усиление гибридных угроз национальной безопасности», дефицит внешнего финансирования и «сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала».

«Мы хотим как можно эффективнее расходовать каждую копейку налогоплательщика. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Амбиции и возможности

В настоящее время неизвестно, как будут распределены средства, выделенные на силовиков. Согласно последним изменениям украинского законодательства, ведущую роль в этом процессе будет играть Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), который сейчас возглавляет Александр Данилюк.

Как правило, деньги по этой бюджетной статье идут на содержание ВСУ, МВД, Нацгвардии, Национальной полиции, СБУ, Службы внешней разведки, управления госохраны, управления спецсвязи, Госпрогранслужбы, миграционной службы и службы чрезвычайных ситуаций. В 2019 году половину бюджетных средств в секторе расходов на безопасность получило Минобороны Украины.

Пехотинцы ВСУ на учениях

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© Генеральний штаб ЗСУ

Быстрее всего на Украине увеличивается бюджет ВСУ. На нужды армии в 2014 году было потрачено 48 млрд гривен ($1,9 млрд), в 2017 году — чуть более 60 млрд гривен ($2,4 млрд), в 2018 году — 86 млрд гривен ($3,4 млрд), в 2019 году — 108 млрд гривен ($4,3 млрд).

Однако лишь небольшая часть регулярно растущего военного бюджета Украины направляется на перевооружение и создание новых образцов военной техники. На эту проблему неоднократно обращали внимание в период президентства Петра Порошенко. Не ушла она с повестки дня и сейчас.

В апреле 2019 года советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Минобороны страны обладает крайне ограниченными финансовыми ресурсами. По его словам, до 80% выделяемых ВСУ средств направляется на выплату зарплат, пособий и материально-техническое обеспечение войск.

Апаршин выступает за увеличение военного бюджета Украины при одновременном росте денежного довольствия военнослужащих. Например, он пообещал, что солдаты будут зарабатывать до €1 тыс., а полковники — до €2,5 тыс.

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В так называемой военной доктрине Владимира Зеленского говорится, что 30% военного бюджета страны будет направляться на перевооружение армии, 20% — на подготовку войск. Остальные 50% — на содержание ВСУ.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что военно-политические амбиции Киева «бесконечно далеки» от реальных финансовых возможностей. По его мнению, значительная часть денег, которая направляется на содержание армии, оседает в карманах бизнесменов, чиновников и народных депутатов, курирующих оборонный комплекс страны.

«С одной стороны, на развитие ВСУ Киеву действительно не хватает денег. Но, как показывает практика, чем больше их выделяется, тем больше разворовывается. За годы независимости Украина не приняла на вооружение ни одного по-настоящему нового образца военной техники. Почти всё, что сейчас разрабатывается в стране, — это, по сути, переработка советского наследия, причём не всегда осмысленная», — сказал Дрозденко.

«В парадигме Порошенко»

Опрошенные RT эксперты полагают, что курс на увеличение военных расходов может отрицательно сказаться на имидже Владимира Зеленского, который позиционирует себя как «президент мира». Напомним, своей главной политической целью украинский лидер называет мирную реинтеграцию Донбасса.

При Зеленском активизировалась работа трёхсторонней контактной группы, в рамках которой было установлено «хлебное перемирие». Также была достигнута договорённость о разводе войск в районе Станицы Луганской. Сейчас вблизи населённого пункта идёт восстановление разрушенного в ходе боёв моста через реку Северский Донец.

Владимир Зеленский на встрече с волонтёрами и ветеранами АТО

© president.gov.ua

7 сентября Москва и Киев обменялись заключёнными по формуле «35 на 35». Сегодня Киев ожидает проведения встречи в нормандском формате и «возвращения всех наших граждан». В то же время власти Украины отказываются от поэтапного выполнения политических пунктов Минских соглашений и прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Как отметил в комментарии RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Зеленский, несмотря на некоторые уступки, продолжает действовать «в парадигме Петра Порошенко». Аналитик убеждён, что Киев не собирается выполнять «Минск-2». В связи с этим курс на увеличение военного бюджета Украины не должен вызывать удивление.

«В 2020 году четверть бюджета Украины уйдёт на военные расходы. Это говорит о том, что страна и дальше будет находиться в состоянии непрекращающихся боевых действий. И чтобы продолжать накачивать ВСУ деньгами, правительство готово распродавать землю и набирать новые займы. Такие планы у правительства Украины», — пояснил Бондаренко.

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Дудчак. Он напомнил, что после избрания в 2014 году Пётр Порошенко позиционировал себя как «президент мира». Однако он отказался вести прямые переговоры с самопровозглашёнными республиками Донбасса и санкционировал применение армейских частей против ополчения.

«Пока для установления мира Зеленский ничего конкретного не сделал, хотя он пользуется поддержкой большинства граждан и депутатов. Тренд на увеличение военного бюджета наверняка отпугнёт и власти, и народ неподконтрольных территорий. В их понимании это означает перспективу непрекращающихся обстрелов. Сейчас всё в руках Киева. Но я не вижу, что Зеленский и его правительство хотят действительно положить конец этой войне», — подытожил Дудчак.