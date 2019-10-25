На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.

Об этом информирует «Европейская правда».

«Мы рассчитываем, что первые документы (по перезапуску формата работы с НАТО. — RT) будут подписаны в этом году», — сказал Загороднюк.

По его словам, новый формат сведёт все программы сотрудничества Украины с НАТО в одну.

«НАТО ввело подход «одна страна — один план», поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу», — заявил Загороднюк.

Также он сообщил о сохранении годовой национальной программы в рамках нового формата, поскольку «это, по сути, является внутренним, односторонним документом», а новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сказал, что главной целью визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев будет передача «твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины».

21 октября Винников заявил о планах оценочной миссии НАТО приехать на Украину через несколько недель «для того, чтобы она смогла дать наилучшие советы и экспертизу стране» с учётом годовой национальной программы на 2020 год.