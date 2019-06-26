Зеленский поручил начать внедрять стандарты НАТО в ВСУ в 2020 году
- Reuters
Указывается, что 26 июня Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения украинской армии.
Также он заслушал доклад начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии армии и реформировании.
«Он подчеркнул, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск», — указано в сообщении.
Зеленский заявил, что эта работа не должна быть «имитацией». По его словам, это должны быть реальные шаги в реформировании армии согласно стандартам НАТО.
Ранее Зеленский заявил, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.