Зеленский поручил начать внедрять стандарты НАТО в ВСУ в 2020 году

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельности Вооружённых сил Украины. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Указывается, что 26 июня Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения украинской армии.

Также он заслушал доклад начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии армии и реформировании.

«Он подчеркнул, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск», — указано в сообщении.

Зеленский заявил, что эта работа не должна быть «имитацией». По его словам, это должны быть реальные шаги в реформировании армии согласно стандартам НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.