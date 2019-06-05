Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский в видеоинтервью «Сниданку с 1+1» заявил, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.

По его словам, до организации референдума необходимо объяснить украинцам цели НАТО и рассказать о преимуществах вступления в альянс для Украины.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер ещё раз пообещал, что вопрос о присоединении к НАТО будет обязательно вынесен на референдум.

Зеленский впервые заявил о возможности проведения всенародного голосования по вопросу вступления Украины в НАТО 1 апреля после первого тура президентских выборов.

Он отмечал, что такое решение никто не сможет пересмотреть после смены власти.

Эксперт Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН закон о внесении в Конституцию Украины изменений, закрепляющих курс на вступление в Евросоюз и НАТО.