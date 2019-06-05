Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО
- Reuters
По его словам, до организации референдума необходимо объяснить украинцам цели НАТО и рассказать о преимуществах вступления в альянс для Украины.
«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно», — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер ещё раз пообещал, что вопрос о присоединении к НАТО будет обязательно вынесен на референдум.
Зеленский впервые заявил о возможности проведения всенародного голосования по вопросу вступления Украины в НАТО 1 апреля после первого тура президентских выборов.
Он отмечал, что такое решение никто не сможет пересмотреть после смены власти.
Эксперт Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН закон о внесении в Конституцию Украины изменений, закрепляющих курс на вступление в Евросоюз и НАТО.