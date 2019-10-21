В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину

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Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сообщил, какие темы будут обсуждаться в ходе визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев.
В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину
  • РИА Новости

«Очевидно, что главная цель визита будет заключаться в передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море и также в поддержке процесса реформ», — приводит УНИАН его заявление в ходе выступления на дискуссионной панели «Украина — НАТО: что на столе переговоров?».

В Одессе состоятся совместные мероприятия НАТО с Военно-морскими силами Украины и Национальным университетом «Одесская морская академия».

При этом в порту Одессы ожидают заход группы кораблей альянса, что, по словам Винникова, станет «сигналом поддержки навигационных прав Украины в её территориальных водах». 

Кроме того, делегация НАТО планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с членами нового правительства и Верховной рады.

«В особенности члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи», — добавил Винников.

Ранее сообщалось о планах руководства НАТО посетить Украину в конце октября.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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