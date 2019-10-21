В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину
- РИА Новости
«Очевидно, что главная цель визита будет заключаться в передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море и также в поддержке процесса реформ», — приводит УНИАН его заявление в ходе выступления на дискуссионной панели «Украина — НАТО: что на столе переговоров?».
В Одессе состоятся совместные мероприятия НАТО с Военно-морскими силами Украины и Национальным университетом «Одесская морская академия».
При этом в порту Одессы ожидают заход группы кораблей альянса, что, по словам Винникова, станет «сигналом поддержки навигационных прав Украины в её территориальных водах».
Кроме того, делегация НАТО планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с членами нового правительства и Верховной рады.
«В особенности члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи», — добавил Винников.
Ранее сообщалось о планах руководства НАТО посетить Украину в конце октября.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.