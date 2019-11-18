Украинский дрейф: зачем Киев пополняет свои вооружённые силы западной военной техникой

Два подержанных американских катера типа Island вошли в состав Военно-морских сил Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны. В ближайшее время Киев планирует заключить контракт на поставку 20 французских патрульных кораблей стоимостью €136,5 млн. Эта будет уже второй крупный контракт с Парижем. В 2018 году между правительствами Украины и Франции было подписано соглашение о приобретении 55 вертолётов французского производства за €550 млн. Эксперты полагают, что поставки зарубежной военной техники производятся в ущерб развитию оборонного комплекса страны. По мнению аналитиков, с помощью оружейных контрактов Киев рассчитывает наладить отношения с Западом.

Состав Военно-морских сил Украины пополнили два подержанных американских патрульных катера типа Island, получившие названия «Старобельск» и «Славянск». Об этом сообщается на сайте Минобороны страны. Как ожидают в военном ведомстве, появление этих судов «значительно повысит имеющиеся способности украинских ВМС».

О передаче двух списанных катеров типа Island Украине стало известно ещё в сентябре 2018 года. Киев получил корабли безвозмездно, но заплатил $10 млн за транспортировку и обучение экипажа на военно-морской базе США в Балтиморе.

В марте командующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти на слушаниях в палате представителей конгресса США высказался за передачу Киеву ещё двух списанных американских катеров.

«Не повлияет на военный потенциал Украины»

Помимо катеров, выведенных после длительного использования из состава сил Береговой охраны США, в ближайшие годы украинский флот надеется получить 20 новых патрульных катеров OCEA FPB 98 производства Франции. 15 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правительство Украины одобрило проект покупки кораблей для нужд Госпогранслужбы страны, подотчётной МВД. Как уточняется на сайте Министерства внутренних дел, строительство OCEA FPB 98 будет совместным — 25% работ планируется организовать на территории Украины.

На эти цели будет предоставлено €136,5 млн. 15% от этой суммы Киев планирует выделить из бюджета, а 85% оформить в виде займа. Помимо поставки кораблей, сделка будет включать сервисное обслуживание, транспортировку и подготовку 240 членов экипажа, сообщается на сайте МВД Украины.

Из официальных заявлений Киева следует, что договорённость о заключении контракта уже достигнута. Однако на сегодняшний день власти Франции воздерживаются от комментариев по поводу ситуации с экспортом OCEA FPB 98 на Украину.

Экономист и политолог Александр Дудчак считает, что контракт с Францией обернётся для Украины дополнительными финансовыми трудностями. В беседе с RT он отметил, что украинское правительство совершает «очередное преступление по отношению к налогоплательщикам».

«Сумма €136,5 млн адекватная по меркам мирового оружейного рынка, однако для Киева это очень большие расходы, тем более что чуть ли не все средства на покупку кораблей — это иностранный кредит. Сделка с французами, если она будет заключена, лишь усугубит долговую проблему Украины. Не стоит забывать, что на выплаты по международным обязательствам в 2020 году уйдёт почти половина доходов госказны, вторую строчку занимают военные расходы», — напомнил Дудчак.

Вместе с тем, по словам коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, иностранные корабли, в которых заинтересована Украина, не смогут усилить боеспособность её ВМС и Госпогранслужбы. В разговоре с RT эксперт отметил, что американские катера типа Island и французские OCEA FPB 98 не помогут Киеву в «борьбе с российским присутствием в Чёрном море».

«У патрульных кораблей, которым так радуются в Киеве, очень слабое вооружение. Их появление в составе ВМС никак не повлияет на военный потенциал Украины. Данные катера могут осматривать акваторию, ловить нарушителей госграницы или рыбаков, устраивать мелкие провокации, но противостоять Черноморскому флоту России (а именно эта задача является ключевой для Киева) они абсолютно не в состоянии», — подчеркнул Леонков.

Проект производства патрульных катеров OCEA FPB 98

Эксперты считают, что передача и покупка зарубежных кораблей объективно вредит судостроительной промышленности Украины. В последние годы в стране производятся артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М» и десантно-штурмовые катера проекта 58181 «Кентавр». В планах Минобороны — строительство ракетно-артиллерийских катеров типа «Лань».

«Украинская судостроительная промышленность, мягко говоря, находится не в лучшей форме. Украинские катера заметно уступают по качеству зарубежным аналогам. Тем не менее местные судостроители всё же способны производить более или менее сносные суда, которые могли бы выполнять патрульные функции. Деньги оставались бы внутри Украины, и нагрузка на госбюджет не была бы такой большой», — рассуждает Дудчак.

Однако Леонков напомнил, что производство военных кораблей на Украине фактически экспроприировало предприятие «Кузница на Рыбальском» (Киев), которое до ноября 2018 года принадлежало Петру Порошенко. Сейчас бенефициаром завода является олигарх Сергей Тигипко — бывший вице-премьер Украины.

Аналитик полагает, что команда Зеленского пытается дистанцироваться от коррупционных схем в оборонной отрасли, которые существовали при Порошенко. Кроме того, Леонков не исключает, что контракты «Кузницы на Рыбальском» с Минобороны станут объектом внимания правоохранительных органов Украины.

«Украинское судостроение находится в разваленном состоянии. В идеале Киеву, конечно, нужно наводить хоть какой-то порядок. Но размещать заказы на бывшем предприятии Порошенко нынешние власти пока не хотят», — говорит Леонков.

«Ещё один шаг к обнищанию»

В случае, если покупка 20 катеров OCEA FPB 98 состоится, она станет второй крупной экспортной сделкой Киева и Парижа. В 2018 году МВД Украины договорилось с Airbus Helicopters, а правительства двух стран подписали соглашение о поставке Украине 55 вертолётов Н225, Н145 и Н125 для Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций стоимостью свыше €550 млн.

«По условиям соглашения французская сторона в два этапа поставит на Украину сначала 37 вертолётов компании Airbus, а затем ещё 18 вертолётов. Из них 21 вертолёт — модели Н225, имеющие грузоподъёмность более 10 тонн. Такая техника не выпускается на Украине, а нам она очень нужна», — рассказал Аваков об условиях контракта в мае прошлого года.

Однако почти все деньги на приобретение винтокрылых машин были выделены Минфином Франции и консорциумом местных банков. Поэтому данная сделка вызвала негативную реакцию в среде украинских промышленников и в экспертном сообществе.

К примеру, президент компании «Мотор Сич» (Запорожье) Вячеслав Богуслаев не согласен с тем, что украинская индустрия не способна производить аналоги Airbus Helicopters. По мнению топ-менеджера, МВД Украины сделало «ещё один шаг к обнищанию бюджета».

«Уже и депутаты вмешались, и народ возмущается. Но есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна. Они действуют, исходя из своих личных интересов», — цитирует РБК Богуслаева.

Украинский финансист Павел Вернивский утверждает, что Airbus Helicopters собирается поставить Украине вертолёты, которые ранее не удалось продать полякам. В июне прошлого года на своей странице в Facebook он написал, что Варшава отказалась от контракта с французами из-за опасений банкротства местной авиастроительной компании PZL Swidnik.

«Благо, под руку подвернулись украинцы, которым можно было сбыть нереализованную продукцию. И учитывая, что это не наш непосредственный заказ, вполне можно было бы подождать пару лет и направить эти деньги на поддержку собственного производителя. Но видно, у наших (властей. — RT) другие приоритеты», — заявил Вернивский.

Эксперт отметил, что поляки сделали выбор в пользу собственного вертолёта «Сокол», который является модернизированной версией советского Ми-2. Аналогичным образом, по его мнению, могла бы повести себя Украина. К тому же в апреле прошлого года «Мотор Сич» представил винтокрылую машину «Надежда», также сконструированную на базе Ми-2.

Александр Дудчак назвал крупные контракты на поставку французских катеров и вертолётов «своеобразной политической взяткой Парижу». Аналогичная логика, по его мнению, прослеживается в решении Порошенко купить локомотивы у американской компании General Electric. Однако экономические реалии Украины диктуют необходимость покупки собственной, пусть и не очень качественной, продукции, рассуждает эксперт.

«Политику Авакова и центральных властей я могу объяснить лишь гипертрофированным желанием умаслить Запад в контексте противостояния России. В данном случае мы говорим о Париже. Например, сейчас на повестке дня — возможная встреча в нормандском формате. Правда, Франция не спешит облагодетельствовать своих киевских партнёров», — констатировал Дудчак.