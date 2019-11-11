Охота на Хантера: зачем республиканцы хотят допросить сына Байдена по делу об импичменте Трампа

Конгрессмен от Республиканской партии Дэвин Нуньес потребовал вызвать на допрос сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Дело об импичменте Дональда Трампа напрямую с ним связано — глава Белого дома обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским расследование в отношении Байдена-младшего и его предполагаемого участия в коррупционных схемах. При этом демократы считают, что Трамп давил на украинского лидера, чтобы получить компромат на Джо Байдена — своего возможного соперника на выборах 2020 года. Эксперты считают, что члены Демпартии, которые контролируют нижнюю палату конгресса, не согласятся допрашивать Хантера Байдена, поскольку его отец сейчас лидирует среди претендентов на позицию единого кандидата от демократов.

Конгрессмены от Республиканской партии потребовали вызвать сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера для дачи показаний в рамках расследования против Дональда Трампа. Это требование изложено в письме, направленном председателю комитета по разведке палаты представителей демократу Адаму Шиффу одним из членов этого же комитета Дэвином Нуньесом.

«Сведения о личном опыте взаимодействия господина Байдена с компанией Burisma могут помочь американской общественности сформировать представление о характере и масштабах повсеместной коррупции на Украине. Эта информация имеет прямое отношение к скептицизму президента Трампа насчёт этой страны, которого он издавна и убеждённо придерживается», — говорится в письме Нуньеса.

Напомним, что шесть комитетов палаты представителей участвуют в расследовании в отношении президента США, инициированном Демократической партией. Его цель — установить, оказывал ли Трамп давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить провести расследование против сына вероятного соперника нынешнего хозяина Белого дома на выборах президента США в ноябре 2020 года. Среди форм давления противники Трампа указывают непредоставление военной и финансовой помощи Киеву. По сообщениям СМИ, в Белом доме отмечали, что задержка выделения средств связана, в частности, с коррупцией на Украине.

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Хантер Байден с 2014-го и до весны 2019 года входил в совет директоров компании Burisma, которая занимается добычей газа на территории Украины. Его ежемесячное вознаграждение составляло не менее $100 тыс., утверждал ранее Трамп, отмечая при этом, что у Хантера не было никакого опыта в энергетике.

СМИ сообщали, что украинская прокуратура начала расследование по делу о коррупции в Burisma и намеревалась вызвать на допрос Хантера Байдена. Однако, по утверждениям Джо Байдена, он надавил на власти Украины, чтобы Виктор Шокин, занимавший тогда пост генпрокурора, покинул эту должность. Ряд изданий объяснили этот шаг бывшего вице-президента желанием препятствовать расследованию в отношении его сына.

«Согласно общедоступной информации, компания Burisma включила господина Байдена в совет директоров, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности, когда отец господина Байдена, вице-президент Джо Байден, в администрации Обамы координировал политику в отношении Украины», — написал Нуньес.

Всего в письме названы восемь свидетелей. Двое из них имеют отношение к Burisma (Хантер Байден и бывший член совета директоров компании Девон Арчер). В числе прочих свидетелей указан и человек, который проинформировал комитет по разведке о том, что Трамп якобы пытался давить на Зеленского с целью заставить его активизировать расследование по делу Burisma. Имя его не раскрывается, но, по данным СМИ, он является сотрудником ЦРУ. В письме отмечается, что слушания, на которых будут давать показания свидетели, вызываемые республиканцами, должны носить открытый характер.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

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Вызовут ли Хантера Байдена

Комитет по разведке пока не сформулировал своей позиции по требованию Нуньеса. Как сообщил Шифф в ответном письме старшему республиканцу, изложенная им информация будет тщательно изучена. Однако публичный допрос тайного осведомителя глава комитета категорически исключил.

Шифф отметил, что «в рамках расследования по вопросу импичмента накапливается всё больше доказательств», которые «не только подтверждают, но и существенно дополняют информацию из сообщения разоблачителя». Таким образом, его выступление с показаниями было бы «излишним мероприятием, в котором нет необходимости». Более того, как пишет Шифф, «выступление этого человека перед нами лишь создаст чрезвычайную угрозу его личной безопасности», так как будет раскрыта личность информатора.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. Кроме того, президент США анонсировал публикацию в скором времени ещё и апрельского разговора двух лидеров. На основании раскрытой информации Трамп заявил о недоверии к показаниям анонимного свидетеля.

Скорее всего, требование допросить Хантера Байдена будет также отклонено, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он обращает внимание на слабую правовую базу, на которой основана позиция республиканцев.

«На требование допросить Хантера или его отца будет отвечено отказом. Байдены не проходят по делу против Трампа ни в каком качестве. На каком основании их включать в список свидетелей? Трампу инкриминируют то, что он обращался к иностранному государству, чтобы решить собственные политические задачи. А дело о коррупции в Burisma конгресс не рассматривает», — сказал Брутер в беседе с RT.

Поэтому Трамп и хотел, чтобы украинская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену, считает эксперт.

«Это был бы серьёзнейший удар по карьерным перспективам бывшего вице-президента. А сейчас к Байдену нет вопросов. Никаких американских или украинских законов он не нарушал. По крайней мере, никто не доказал обратного», — говорит Брутер.

Глава комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф

Reuters

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Борьба за выживание

Сам факт вызова Хантера Байдена на допрос принесёт Трампу определённые политические дивиденды, считают эксперты.

«Президент напомнил общественности о том, что имя его соперника фигурирует в коррупционном скандале. С точки зрения пиара, это плюс для Трампа и минус для Байдена. Подчёркиваю: для Байдена, а не для Демократической партии. Ей пока не надо от него отмежёвываться», — говорит Брутер.

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, атакуя Байдена, Трамп атакует именно конкретного кандидата, а не всю партию.

«Дело Burisma пока является личной проблемой бывшего вице-президента и его семьи. Может быть, это проблема администрации Барака Обамы. Однако Байден, хоть и остаётся, согласно опросам общественного мнения, одним из лидеров симпатий демократических избирателей, может и не выиграть праймериз. В Демократической партии у него много соперников», — сказал эксперт в комментарии RT.

Иная ситуация сложится, если Байден всё-таки выиграет праймериз и станет официальным кандидатом в президенты от демократов. В этом случае ответственность за его действия ляжет на всю партию, и демократам его придётся защищать всерьёз, отмечает эксперт.

Фельдман допустил вариант, при котором ради снятия с себя подозрений Байден разрешит своему сыну дать показания конгрессу.

«Примерно понятно, что он заявит. Хантер Байден скажет, что, действительно, во время своей работы на Украине выполнял определённые функции, что на него были возложены конкретные задачи, что он приносил пользу компании Burisma и за это получал адекватное материальное вознаграждение», — говорит эксперт.

Фельдман полагает, что сейчас политическое будущее Байдена во многом зависит от Киева.

«Интересно расследование, которое проводится на Украине по делу Burisma. Есть веские основания считать, что работа Байдена-младшего в совете директоров была формой взятки его отцу. Это, собственно, и пытается доказать Трамп», — говорит эксперт.

По его мнению, если Джо Байден всё-таки выиграет праймериз, «цена» украинского расследования по Burisma для американских политиков возрастёт.

«Все эти требования вызвать Хантера на допрос — это задел на будущее. Если Байден останется у демократов один, да если к тому же над Трампом нависнет реальная угроза импичмента, вопрос будет решаться по принципу «или — или». Или Байден — или Трамп. Будет борьба за выживание», — заключает Фельдман.