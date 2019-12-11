«Косвенно компрометирует демократов»: как доклад Минюста США о слежке за штабом Трампа может повлиять на выборы

Дональд Трамп сообщил, что Министерство юстиции выявило «попытку свержения» президента США. Так он оценил доклад этого ведомства об оперативных мероприятиях ФБР в отношении сотрудников его избирательного штаба в 2016 году. Спецслужба подозревала команду Трампа в «связях с Россией». В докладе Минюста утверждается, что правовые основания для расследования существуют, однако при проведении оперативных мероприятий было допущено много нарушений. По мнению экспертов, выводы доклада повлияют и на избирательную кампанию Трампа, и на процесс импичмента президента США.

Дональд Трамп назвал «попыткой свержения» главы государства слежку ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба в ходе президентской компании 2016 года. Так он прокомментировал доклад, который опубликовало Министерство юстиции США.

«Это было свержением правительства, попыткой свержения, и в этом принимали участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», — заявил президент США, выступая перед журналистами.

В докладе, опубликованном Минюстом, говорится о расследовании Crossfire Hurricane («Ураган перекрёстного огня»). Его проводило ФБР в отношении команды Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года. ФБР хотела выяснить, связан ли кандидат в президенты с Россией.

Однако, вопреки заявлению Трампа, выводы, к которым пришёл составитель доклада, генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц, получились неоднозначными.

С одной стороны, в докладе отмечается, что Минюст «не обнаружил никаких доказательств» того, что расследование Crossfire Hurricane «было продиктовано политической предвзятостью или ненадлежащими мотивами». Вместе с тем, у Минюста есть большие претензии к действиям ФБР.

«В связи с многочисленностью элементарных и принципиальных ошибок, допущенных тремя отдельными группами с тщательно подобранным составом, работавших над одним из самых важных расследований ФБР … возникли серьёзные вопросы о работе руководства ФБР», — утверждается в докладе Хоровица.

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В документе указывается, что сотрудники ФБР семнадцать раз указывали неверную или неточную информацию и в изначальной заявке, и во всех последующих обращениях в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками с целью получить или продлить санкцию на проведение оперативных мероприятий против людей из штаба Трампа. Так, обосновывая необходимость слежки, они ссылались на досье на президента США, составленное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, которое, как отмечает Хоровиц, является сомнительным источником. Самое вопиющее нарушение со стороны ФБР — предоставление суду поддельного письма советника штаба Трампа по внешней политике Картера Пейджа.

«Из доклада генерального инспектора стало ясно, что ФБР приступило к навязчивому расследованию президентской кампании в США по самым тонким подозрениям, которых, на мой взгляд, недостаточно для оправдания предпринятых шагов», — заявил, комментируя выводы Хоровица, глава Минюста Уильям Барр.

Напомним, обвинения относительно предполагаемого «сговора» Трампа и его избирательного штаба с Россией два года расследовала комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Известно, что он сотрудничал с ФБР, но не ясно, в какой степени его выводы основаны на оперативных материалах, предоставленных ФБР. В любом случае, вывод, к которому пришла комиссия Мюллера, однозначен: сговора России и штаба Трампа не было.

Оргвыводы для ФБР

Скандал, связанный со слежкой против Трампа, начался 16 мая 2018 года со статьи в The New York Times. В ней утверждается, что во время избирательной кампании 2016 года ФБР вело расследование из-за подозрений в наличии «связей» с Россией у четырёх сотрудников избирательного штаба Трампа: Пола Манафорта, Майкла Флинна, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. Против них проводились оперативные мероприятия.

Здание ФБР

Reuters

© Yuri Gripas

Якобы за Картером Пейджем была установлена слежка. Утверждалось, что ФБР внедрило своего секретного сотрудника в штаб Трампа. Интернет-издание Intercept даже назвало его имя: бывший сотрудник ЦРУ Стефан Халпер. Он встречался со всеми четырьмя подозреваемыми.

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Однако в докладе Минюста сообщается, что данных о внедрении информатора в штаб Трампа не обнаружено.

Президент США обратился в Минюст с просьбой расследовать действия ФБР. Летом 2018 года Белый дом рассекретил ряд документов, относящихся к слежке за Пейджем. В частности, был обнародован текст запроса ФБР, где говорится, что советник штаба Трампа являлся «объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей».

Барр заявил, что последуют оргвыводы для конкретных сотрудников ФБР. Какие именно станет ясно после окончания расследования, которое ведёт спецпрокурор Джон Дарэм. Ранее глава Минюста поручил ему изучить действия ФБР в отношении штаба Трампа и дать им правовую оценку. Дарэм разъяснил, что его работа не закончена и продолжится даже после публикации доклада Хоровица. Кроме того, к самому докладу у спецпрокурора есть определённые претензии. Однако он не уточнил, что его не устраивает в докладе.

Следует отметить, что Трамп придаёт деятельности спецпрокурора большое значение. В начале ноября он назвал расследование Дарэма «самым важным в американской истории».

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев вкомментарии RT отметил, что доклад Минюста не даёт правовых оснований для возбуждения уголовных дел.

«Возможно, впрочем, команда Трампа попытается его повернуть против демократов. Может быть, у Дарэма получится установить, что расследование ФБР всё-таки было политически ангажированным, что за ним стояли демократы», — считает Васильев.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что американский президент всё же постарается сделать так, чтобы по итогам доклада были начаты некие судебные разбирательства.

«Однако доклад компрометирует только конкретных сотрудников ФБР, которые совершили конкретные правонарушения. Насчёт остальных всё предположительно. То есть, чтобы был громкий процесс, в котором будут фигурировать громкие фамилии, необходимо, чтобы судебные органы взяли на себя политическую ответственность. Захотят ли они это делать в предвыборный год, я не уверен», — сказал Брутер в беседе с RT.

Политические последствия

Более значительными будут не правовые, а политические последствия доклада, считают эксперты.

«Я думаю, что этот документ станет весьма важным консолидирующим фактором для Республиканской партии», — полагает Васильев.

Заседание Конгресса США

Reuters

© Joshua Roberts

Он напомнил, что в конечном счёте исход голосования по импичменту будет зависеть от того, сохранит своё единство республиканская фракция в конгрессе или нет.

«Демократы пытались убедить республиканцев, что Трамп — предатель и нарушитель закона, что он был в сговоре с Россией. А этот доклад косвенно демонстрирует, что сами демократы нарушали закон, что они пытались, с помощью неправовых методов повлиять на исход выборов», — поясняет Васильев.

Доклад также окажет определенное влияние и на американское общественное мнение, полагает эксперт.

«Это влияние, конечно, не стоит преувеличивать. Но доклад напомнит выступающим за импичмент американцам, что у всех политиков «рыльце в пушку», не только у республиканцев, но и у их обвинителей-демократов. Значит, нечего делать из Трампа «козла отпущения», раз уж все виноваты», — считает Васильев.

При этом Брутер отмечает, что какими бы ни были обвинения, которые выдвинет глава государства против своих оппонентов, не это решит исход выборов.

«Антирейтинг Трампа достаточно велик. В этих условиях исход выборов зависит не от ФБР, не от Минюста, а от того, кто будет соперником президента на выборах. Если это будет достаточно популярная фигура, если у этого политика получится консолидировать протестный по отношению к Трампу электорат, у демократов есть шансы», — заключает эксперт.