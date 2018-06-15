«Явное отступление от норм»: Минюст США раскритиковал экс-главу ФБР и его подчинённых за просчёты в деле Клинтон

Бывший глава ФБР Джеймс Коми допустил нарушения в деле о служебной переписке Хиллари Клинтон. К такому выводу пришли в Минюсте США. Кроме того, в ведомстве указали на предвзятость ряда сотрудников бюро при ведении расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии. В Белом доме считают, что выводы Минюста подтверждают подозрения Дональда Трампа по поводу ангажированности ФБР. Сам Коми с заключениями доклада не согласился.

Экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми отошёл от норм ФБР и Министерства юстиции в деле о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в докладе генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровица. При этом в ходе расследования он пришёл к выводу, что промахи, которые допустил Коми, были сделаны не из-за его политической пристрастности.

«Решения, при принятии которых так явно и резко отступили от норм ФБР и Минюста, негативно сказались на восприятии этих ведомств как справедливых органов правосудия», — заключил Хоровиц.

«Серьёзными просчётами» Коми генеральный инспектор назвал его решение уведомить конгресс о возобновлении расследования за десять дней до выборов, а также то, что он самостоятельно объявил об отсутствии оснований для обвинений в адрес Хиллари Клинтон летом 2016 года, не посоветовавшись с руководством Минюста.

Напомним, что расследование возобновилось в октябре 2016-го, однако через несколько дней в ФБР заявили об отсутствии состава преступления в действиях кандидата от «демократов».

Джеймс Коми

© Jonathan Ernst / Reuters

Переписка агентов

Также из доклада стало известно, что ряд чиновников ФБР «выражали враждебность» в отношении Трампа до его избрания президентом Соединённых Штатов.

В качестве примера Хоровиц приводит переписку юриста Лизы Пейдж и агента Питера Стржока — оба они занимались расследованием о переписке Клинтон. 8 августа — за три месяца до голосования — Пейдж спросила у коллеги, есть ли вероятность того, что Трамп станет президентом.

«Нет. Он не станет. Мы остановим это», — ответил Стржок.

По словам Хоровица, подобные заявления говорят не только о предвзятости, но и о «готовности принять официальные меры для влияния на перспективы кандидата в президенты». По его мнению, действия упомянутых сотрудников нанесли ущерб репутации ФБР как «политически независимого» ведомства.

Из опубликованных ранее фрагментов переписки сотрудников ФБР стало известно, что Стржок и Пейдж обсуждали, стоит ли присоединиться к команде Роберта Мюллера, который возглавил расследование в отношении России.

Роберт Мюллер

© Aaron P. Bernstein / Reuters

«Мы с тобой оба знаем, что шансов никаких. Если бы я считал, что там что-то может быть, я бы, само собой, был там. Я колеблюсь отчасти потому, что нутром чувствую и беспокоюсь, что ничего крупного там нет», — писал Стржок своей коллеге.

В расследовании Хоровица упоминаются и другие сообщения агентов ФБР, в которых они негативно высказываются о Дональде Трампе, используя ненормативную лексику. При этом сами сотрудники ведомства утверждают, что их личная позиция не сказывалась на расследовании.

Новый глава ФБР Кристофер Рэй отметил, что в ведомстве серьёзно отнесутся к результатам доклада.

«Сейчас идет сложный и тщательный процесс (расследования), и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем (виновных) людей к ответственности», — цитирует главу ФБР РИА Новости.

«Вопрос в стратегии»

Вспрочем, бывший глава ФБР с обвинениями в свой адрес не согласился.

«Выводы разумны, хотя с некоторыми я не согласен. Люди могут смотреть на эту беспрецедентную ситуацию иначе», — написал Коми.

I respect the DOJ IG office, which is why I urged them to do this review. The conclusions are reasonable, even though I disagree with some. People of good faith can see an unprecedented situation differently. I pray no Director faces it again. Thanks to IG’s people for hard work. — James Comey (@Comey) June 14, 2018

Сама Хиллари Клинтон также отреагировала на доклад Майкла Хоровица. В своём Twitter она перепостила запись корреспондента издания Politico о выводах расследования Минюста США, которое установило, что Коми много раз использовал личный почтовый ящик для рабочей переписки. «Но как же моя переписка», — написала бывший госсекретарь США, которая была фигурантом расследования ФБР из-за использования частного сервера для ведения служебной переписки.

В свою очередь, в Белом доме отметили, что отчёт Минюста о работе Коми подтвердил подозрения президента.

«Он подтверждает подозрения президента о поведении Коми и политической предвзятости некоторых сотрудников ФБР», — сказала Сандерс на брифинге.

Сам глава государства упомянул расследование по делу о «вмешательстве» в своём Twitter, в очередной раз назвав его «охотой на ведьм».

«Теперь, когда я вернулся из Сингапура, где мы добились отличного результата с Северной Кореей, приходится возвращаться к «охоте на ведьм», при этом всегда помня о том, что не было никакого сговора и препятствования сфабрикованному преступлению», — написал он.

Now that I am back from Singapore, where we had a great result with respect to North Korea, the thought process must sadly go back to the Witch Hunt, always remembering that there was No Collusion and No Obstruction of the fabricated No Crime. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018

Ранее американский лидер призвал вместо дела о «вмешательстве» заняться другими расследовании, в том числе связанными с Клинтон и Коми. Политолог Владимир Брутер считает, что доклад Минюста может стать отправной точкой для запуска расследования против экс-кандидата в президенты от Демократической партии.

«Вопрос в том, что это уже столько раз запускалось и останавливалось. Плюс — очень много улик уничтожено. Сейчас будет трудно что-то доказать. Не совсем понятно, нужно ли это Трампу. Ему нужен резонанс, но нужно ли ему расследование — неясно», — считает эксперт.

По его мнению, Трамп хотел бы, чтобы «одно расследование обнуляло результаты другого по всем пунктам и степени резонанса».

«Тут вопрос в стратегии на осенние выборы. Если стратегия заключается в том, что для победы республиканцев нужен большой скандал, то вполне вероятно развитие дела Клинтон, а если они рассчитывают тихо провести эти выборы, то тогда им скандал не нужен», — уверен Брутер.

Он не исключил, что расследования могли проводиться под влиянием политических сил.

«Заказная юстиция существует повсеместно. Безусловно, мы встречаемся очень часто с заказными расследованиями», — добавил он.

Политическая мотивация

В конце мая Минюст США объявил, что проверит расследование ФБР о «вмешательстве» России на предмет нарушений. По данным The New York Times, сотрудники ведомства задействовали тайного осведомителя для расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Трампа.

Согласно рассекреченной служебной записке, за сотрудником штаба Трампа стали следить на основе досье, подготовленного по поручению национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

«Министерство поручило генеральному инспектору расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA (Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки), в том числе определить, имелись ли какие-либо нарушения и была ли политическая мотивация в том, как ФБР проводило своё контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года», — подчеркнули в Минюсте.