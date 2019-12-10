Трамп назвал попыткой переворота слежку ФБР за его штабом

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия Федерального бюро расследований по слежке за его избирательным штабом в 2016 году были «попыткой переворота».

«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, он ждёт итогов расследований на эту тему от спецпрокурора Джона Дарэма.

Ранее в США обнародовали доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица о слежке ФБР за штабом Трампа в 2016 году.

В докладе говорится о «серьёзных ошибках» ФБР при подготовке запросов о слежке за советником штаба Трампа Картером Пейджем.