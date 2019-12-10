Трамп назвал попыткой переворота слежку ФБР за его штабом
«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», — цитирует его РИА Новости.
По словам Трампа, он ждёт итогов расследований на эту тему от спецпрокурора Джона Дарэма.
Ранее в США обнародовали доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица о слежке ФБР за штабом Трампа в 2016 году.
В докладе говорится о «серьёзных ошибках» ФБР при подготовке запросов о слежке за советником штаба Трампа Картером Пейджем.