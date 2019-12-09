В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ.

В докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица говорится, что министерство и ФБР начали расследование в отношении штаба Трампа «не из-за политической предвзятости», а из-за того, что для этого имелись «достаточные» причины.

Также Хоровиц выявил «серьёзные ошибки» ФБР при подготовке запросов о слежке за советником штаба Трампа Картером Пейджем.

Кроме того, было установлено, что ФБР «использовало конфиденциальный источник» для контакта с «неназванным высокопоставленным сотрудником штаба Трампа в 2016 году». Уточняется, что этот сотрудник «никогда не был объектом какого-либо расследования», а контакт «не выявил ничего ценного для расследования».

В свою очередь, генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против утверждений о том, что у ФБР было достаточно оснований для решения о начале расследования в отношении кампании Трампа в 2016 году.

«Из доклада генерального инспектора стало ясно, что ФБР приступило к навязчивому расследованию президентской кампании в США по самым тонким подозрениям, которых, на мой взгляд, недостаточно для оправдания предпринятых шагов», — заявил Барр.

Также он заявил, что, несмотря на то что полученные во время расследования материалы были оправдательными, «расследование и наблюдение были продолжены на время избирательной кампании».

В июле 2018 года Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за Картером Пейджем.