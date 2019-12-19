Опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа
- Reuters
Отмечается, что им оппонируют также 48%.
Согласно опросу, 90% опрошенных сторонников республиканцев не поддерживают импичмент, 83% сторонников демократов выступают за него, из независимых за импичмент проголосовали 50%, 44% — против.
Результаты исследования, проведённого в период с 14 декабря по 17 декабря, опубликованы до голосования палаты представителей конгресса США, участие в опросе приняли 900 американцев.
Ранее палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.
Теперь в сенате, где большинство имеют республиканцы, должен состояться судебный процесс над Трампом.
Эксперт Владимир Шаповалов, оценивая голосование, заявил, что в сенате импичмент даже не получит простого большинства.