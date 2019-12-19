Опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа

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Почти половина (48%) американцев поддерживают импичмент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal и телеканалом NBC News.
Опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа
  • Reuters

Отмечается, что им оппонируют также 48%.

Согласно опросу, 90% опрошенных сторонников республиканцев не поддерживают импичмент, 83% сторонников демократов выступают за него, из независимых за импичмент проголосовали 50%, 44% — против.

Результаты исследования, проведённого в период с 14 декабря по 17 декабря, опубликованы до голосования палаты представителей конгресса США, участие в опросе приняли 900 американцев.

Ранее палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.

Теперь в сенате, где большинство имеют республиканцы, должен состояться судебный процесс над Трампом.

Эксперт Владимир Шаповалов, оценивая голосование, заявил, что в сенате импичмент даже не получит простого большинства.

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