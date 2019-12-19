Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа
  • Reuters

«Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно так же предсказуемо то, что в сенате не пройдёт импичмент. В сенате нужно не простое, а квалифицированное большинство. Но в сенате он (импичмент. — RT) даже не получит простого большинства, потому что республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт считает, что процедура импичмента была инициирована не для того, чтобы довести её до конца.

«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», — заключил он.

Ранее палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Теперь в сенате, большинство в котором имеют республиканцы, должен состояться судебный процесс над Трампом.

Для отстранения главы государства от власти необходимо две трети голосов сенаторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить