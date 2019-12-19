Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа
- Reuters
«Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно так же предсказуемо то, что в сенате не пройдёт импичмент. В сенате нужно не простое, а квалифицированное большинство. Но в сенате он (импичмент. — RT) даже не получит простого большинства, потому что республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — подчеркнул Шаповалов.
Эксперт считает, что процедура импичмента была инициирована не для того, чтобы довести её до конца.
«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», — заключил он.
Ранее палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Теперь в сенате, большинство в котором имеют республиканцы, должен состояться судебный процесс над Трампом.
Для отстранения главы государства от власти необходимо две трети голосов сенаторов.