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Трамп назвал итоги голосования по импичменту «охотой на ведьм»

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Президент США Дональд Трамп назвал результаты голосования в рамках процедуры импичмента в палате представителей США «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». 
Трамп назвал итоги голосования по импичменту «охотой на ведьм»
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я был подвержен импичменту прошлой ночью, когда не было отдано ни единого голоса со стороны республиканцев в поддержку (этой инициативы. — RT) ничего не делающих демократов, которые продолжают крупнейшую охоту на ведьм в американской истории. Теперь эта ничего не делающая партия не хочет ничего делать со статьями (об импичменте) и направлять их в сенат, но это вызов сенату!» — написал он.

Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа. 

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