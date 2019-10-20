Трамп признался в любви к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
«Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)», — написал Трамп в Twitter.
При этом он добавил, что «Хиллари сошла с ума».
Ранее претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард назвала экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон «разжигателем войны».