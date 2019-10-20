Трамп признался в любви к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп на фоне слов бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты США от партии зелёных Джилл Стайн заявил, что Клинтон сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

«Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)», — написал Трамп в Twitter.

При этом он добавил, что «Хиллари сошла с ума».

Ранее претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард назвала экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон «разжигателем войны».