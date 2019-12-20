В МИД России назвали процедуру импичмента Трампа внутренним делом США
- РИА Новости
«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.
Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.