В МИД России назвали процедуру импичмента Трампа внутренним делом США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа внутренним делом США, которая не влияет на двусторонние отношения.
В МИД России назвали процедуру импичмента Трампа внутренним делом США
  • РИА Новости

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

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