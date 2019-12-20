В МИД России назвали процедуру импичмента Трампа внутренним делом США

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа внутренним делом США, которая не влияет на двусторонние отношения.

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.